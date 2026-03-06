English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Today Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు 2 రాశులకు సుడి తిరగనుంది..!

Today Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు 2 రాశులకు సుడి తిరగనుంది..!

Today Horoscope March 6 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాస నామ సంవత్సరం, ఫాల్గుణ మాసం, శిశిర రుతువు, ఉత్తరాయణం 2026 మార్చి 6 శుక్రవారం. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు ప్రయాణాలు వాయిదా వేయవలసింది  ఎవరు? ఆర్థికంగా ఏ రాశులకు ఈ రోజు కలిసి వస్తుంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
మేష రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదమైన రోజు. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు సైతం పూర్తి చేస్తారు. ఈరోజు ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది. మేషరాశి వారు ఈరోజు కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. అంతేకాదు బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేసే రోజు.   

 మిథున రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కాస్త ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. మిథున రాశి వారు ఈరోజు ప్రయాణాలు మానుకోవడమే మంచిది . పని ప్రదేశంలో కాస్త జాగ్రత్తలు తీసుకోండి.   

కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదమే. అన్నింట విజయం వరిస్తుంది. అన్ని పనులు కలిసి వస్తాయి. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించవచ్చు. స్నేహితులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు బాగుంటుంది.   

 సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా కాస్త ఇబ్బందులు పడే అవకాశం ఉంది. అయితే కొత్త పనుల్లో ఒక పురోగతి కూడా కలిసి వస్తుంది. సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్త వహించాలి .  

కన్య రాశి వారికి అదృష్టం కలిసి వచ్చే రోజు. అన్ని నిర్ణయాలు సులభంగా తీసుకుంటారు. అందులో ఆర్థిక పురోగతి లభిస్తుంది. ఈరోజు వ్యాపారులకు కూడా కలిసి వచ్చే రోజు. శుభవార్త వింటారు. కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకుంటారు.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

