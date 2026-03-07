English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Today Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఆరోగ్యం జాగ్రత్త, ఖర్చుల భారం తప్పని రాశి ఇదే..!

Today Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఆరోగ్యం జాగ్రత్త, ఖర్చుల భారం తప్పని రాశి ఇదే..!

Today Horoscope March 7 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం, ఫాల్గుణ మాసం, శిశిర రుతువు, ఉత్తరాయణం. 2026 మార్చి 7వ తేదీ శనివారం ప్రత్యేకం. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రాశులు ఏవి? ఏ రాశులకు వ్యాపారాల్లో లాభాలు కలుగుతాయి? ప్రయాణాలు మానుకోవాలి. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
1 /5

 మేషరాశి వారికి ఈరోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని విధాల కలిసి వస్తుంది. పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. ఆర్థికంగా కలిసి వచ్చే రోజు. మేష రాశి వారికి ఈ రోజు కుటుంబంలో కూడా సఖ్యత పెరుగుతుంది. ఎన్నో రోజులుగా ఎదురుచూస్తున్న ఒక శుభవార్త కూడా వింటారు.   

2 /5

 వృషభ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు పాజిటివ్‌గా సాగిపోతుంది. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. తద్వారా సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. వృషభ రాశివారు ఆరోగ్యం కూడా ఈరోజు బాగుంటుంది.   

3 /5

కర్కాటక రాశి వారు ఈ రోజు ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. అంతే కాదు ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రోజు. ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడతారు. చిన్న ఆరోగ్య సమస్యలు మిమ్మల్ని వెంటాడుతూనే ఉంటాయి. అతిగా ఒత్తిడి తీసుకోకుండా ఉండాలి. దీనికి మెడిటేషన్‌ వంటివి చేస్తూ ఉండండి.   

4 /5

కుంభరాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఎంతైనా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రోజు. కష్టపడందే ఏదీ రాదు అది గుర్తుంచుకుంటే చాలు. పెద్దలు సూచనతో ముందుకు వెళ్ళండి. ఆర్థికంగా నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. అజాగ్రత్త తగదు.  

5 /5

ఇక మీన రాశి వారు ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రోజు. దూరప్రాంత ప్రయాణాలు మానుకోండి. కొత్తగా పనులు బాధ్యతలు చేపట్టాల్సి ఉంటుంది.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

