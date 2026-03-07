Today Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఆరోగ్యం జాగ్రత్త, ఖర్చుల భారం తప్పని రాశి ఇదే..!

Today Horoscope March 7 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం, ఫాల్గుణ మాసం, శిశిర రుతువు, ఉత్తరాయణం. 2026 మార్చి 7వ తేదీ శనివారం ప్రత్యేకం. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రాశులు ఏవి? ఏ రాశులకు వ్యాపారాల్లో లాభాలు కలుగుతాయి? ప్రయాణాలు మానుకోవాలి. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
మేషరాశి వారికి ఈరోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని విధాల కలిసి వస్తుంది. పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. ఆర్థికంగా కలిసి వచ్చే రోజు. మేష రాశి వారికి ఈ రోజు కుటుంబంలో కూడా సఖ్యత పెరుగుతుంది. ఎన్నో రోజులుగా ఎదురుచూస్తున్న ఒక శుభవార్త కూడా వింటారు.
వృషభ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు పాజిటివ్గా సాగిపోతుంది. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. తద్వారా సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. వృషభ రాశివారు ఆరోగ్యం కూడా ఈరోజు బాగుంటుంది.
కర్కాటక రాశి వారు ఈ రోజు ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. అంతే కాదు ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రోజు. ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడతారు. చిన్న ఆరోగ్య సమస్యలు మిమ్మల్ని వెంటాడుతూనే ఉంటాయి. అతిగా ఒత్తిడి తీసుకోకుండా ఉండాలి. దీనికి మెడిటేషన్ వంటివి చేస్తూ ఉండండి.
కుంభరాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఎంతైనా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రోజు. కష్టపడందే ఏదీ రాదు అది గుర్తుంచుకుంటే చాలు. పెద్దలు సూచనతో ముందుకు వెళ్ళండి. ఆర్థికంగా నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. అజాగ్రత్త తగదు.
ఇక మీన రాశి వారు ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రోజు. దూరప్రాంత ప్రయాణాలు మానుకోండి. కొత్తగా పనులు బాధ్యతలు చేపట్టాల్సి ఉంటుంది.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)