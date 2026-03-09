Today Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. వృషభం, కుంభ రాశుల వారికి రాజయోగం.. ఆ రాశులు మాత్రం జాగ్రత్త!

Daily Astrology March 9 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈ రోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం. 2026 మార్చి 9 సోమవారం. ఫాల్గుణ మాసం. శిశిర రుతువు ,ఉత్తరాయణం. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు అదృష్టం కలిసి వచ్చే రాశులు ఏవి? ఏ రాశులు ఈరోజు దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు మానుకోవాలి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని పనులు సజావుగా సాగిపోతాయి. ఈరోజు బంధుమిత్రులను కలిసే అవకాశం ఉంది. వృషభ రాశివారు ఈరోజు దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేస్తారు. వీరికి ఆర్థికంగా కూడా ఈరోజు కలిసి వస్తుంది.
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు ఎంత ముఖ్యమైన రోజు అని చెప్పొచ్చు. ఒత్తిడి తీసుకోకుండా ఉండండి. పని ప్రదేశంలో అన్ని సజావుగా సాగిపోయేలా చూసుకోండి. ఆరోగ్యం కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఈరోజు కర్కాటక రాశి వారు ఇతరులతో వాదనలకు దిగకండి. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు మానుకోండి.
సింహ రాశి వారికి రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కాస్త ఒత్తిడి తీసుకుంటారు. ఈ రోజు కుటుంబంలో కాస్త గొడవలకు దారి తీయవచ్చు. ఆరోగ్య విషయంలో జాగ్రత్త. వ్యాపారులు కూడా ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి.
కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్న పనులు సజావుగా సాగిపోతాయి. అంతేకాదు అనుకున్నది సాధిస్తారు. కుంభరాశి వారికి వ్యాపారంలో కూడా ఈరోజు కలిసి వచ్చే రోజు. ఆర్థికంగా ఈరోజు ఒక శుభవార్త వింటారు.
మీన రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కాస్త ఒత్తిడి ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇతరులతో వాదనలో దిగకుండా ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. మీన రాశి వారు ఈరోజు కాస్త ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. (Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)