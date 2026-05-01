Horoscope: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈ 3 రాశులకు ఆకస్మిక ధనలాభం, శుక్రవారం మీ జాతకం ఎలా ఉందంటే?

Today Horoscope May 1 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం, వైశాఖ మాసం, వసంత రుతువు. ఉత్తరాయణం 2026 మే 1వ తేదీ శుక్రవారం ప్రత్యేకం. కూర్మా జయంతి. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు అదృష్టం కలిసి వచ్చే రాశులు ఏవి? ఏ రాశులు ఈరోజు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటాయి? ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవాల్సిన రాశుల జాబితా ఏంటో తెలుసుకుందాం.
మేషరాశి వారికి ఈరోజు ఆనందంగా సాగిపోతుంది. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు సైతం పూర్తి చేస్తారు. ఆకస్మిక ధన లాభం కూడా ఉంది. కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటారు. శుభ సూచకం, ఆర్థికంగా కూడా ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. ప్రయాణాలు చేస్తారు. బంధుమిత్రులతో గడుపుతారు, కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది.
వృషభ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం కలిసి వస్తుంది. కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. వ్యాపారాలు కూడా కలిసి వస్తాయి. ఎన్నో ఏళ్లుగా ఎదురుచూస్తున్న ఒక శుభవార్త వింటారు.
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండడం మంచిది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఈరోజు స్ట్రెస్ ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇతరులతో గొడవలకు దిగకుండా జాగ్రత్త వహించండి. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోండి. ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం కూడా ఉంది.
సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. విద్యార్థులకు కూడా కలిసి వస్తుంది. ప్రయాణాలు చేస్తారు. అనుకోని లాభాలు గడిస్తారు. సింహరాశి వారికి ఈరోజు శుభవార్త వినే రోజు. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు కూడా పూర్తి చేసుకుంటారు. కాస్త కోపం తగ్గించుకోవడం మంచిది.
ధనస్సు రాశి వారికి కూడా ఈరోజు శుభప్రదమే అంటున్నారు. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. వ్యాపారస్తులు కాస్త జాగ్రత్త వహించాలి. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. ఆకస్మిక ధన లాభం కూడా ఉంది.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)