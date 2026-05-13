/Today Astrology: ఈ 3 రాశులకు ఈరోజు పండగే.. అదృష్టం మామూలుగా లేదుగా! మే 13 రాశిఫలాలు..!

Today Astrology May 13 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు. ఈరోజు శ్రీ పరాభవనామ సంవత్సరం వైశాఖ మాసం, వసంత రుతువు, ఉత్తరాయణం. 2026 మే 13వ తేదీ బుధవారం ప్రత్యేకం. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు అదృష్టం కలిసి వచ్చే రాశి ఏది? ఏ రాశులు ఈరోజు కొత్త పనులు ప్రారంభించకూడదు? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్త. తొందరపాటు నిర్ణయాలు పనికిరాదు. ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు మానుకోండి. కోపం తగ్గించుకోవడం మంచిది.
వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది. వ్యాపారస్తులకు కూడా లాభాలు గడిండే రోజు. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. ఎన్నో ఏళ్లుగా ఎదురుచూస్తున్న శుభవార్త వింటారు. బంధుమిత్రులతో కూడా వృషభ రాశి వారు ఎంజాయ్ చేసే అవకాశం ఉంది.
కర్కాటక రాశి వారు ఈ రోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యం కూడా కలిసి రావచ్చు. కర్కాటక రాశి వారు ఈ రోజు పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. విందు వినోదాల్లో పాల్గొనే అవకాశం ఉంది.
సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం కూడా కలిసి రాకపోవచ్చు. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. సింహ రాశి వారు కోపం తగ్గించుకోవడం మంచిది. కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు. ప్రయాణాలు వాయిదా వేయండి.
తులారాశి వారికి ఈరోజు బాగుంటుంది. కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు, ప్రయాణాలు చేస్తారు. ప్రాజెక్టులు కలిసి వస్తాయి. తులా రాశి వారికి ఈ రోజు పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశ్నలు పొందుతారు. సమాజంలో గౌరవం కూడా పెరుగుతుంది.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)