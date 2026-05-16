/Horoscope: మే 16 శని అమావాస్య.. ఈ రాశుల వారికి డబ్బే డబ్బు, ఆ రాశి వారు మాత్రం ఇరుక్కుంటారు!

Today Horoscope May 16 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు. ఈరోజు శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం, వైశాఖ మాసం, వసంత రుతువు, ఉత్తరాయణం, 2026 మే 16వ తేదీ శని అమావాస్య. జ్యోతిష్య పండితుల ప్రకారం ఈరోజు అదృష్టం కలిసి వచ్చే రాశులు ఏవి? ఏ రాశి వారు ప్రయాణాలు మానుకోవాలి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వ్యాపార లాభాలు కూడా లభిస్తాయి. శుభవార్త వింటారు. పని ప్రదేశంలో పదోన్నతి పొందే అవకాశం ఉంది. ఈరోజు అంతా పాజిటివ్గా సాగిపోతుంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది.
మిథున రాశి వారికి కూడా ఈరోజు పాజిటివ్గా ఉంటుంది. కోరుకున్న పనులన్నీ సజావుగా సాగిపోతాయి. ఎన్నో రోజులుగా ఎదురుచూస్తున్న ఒక మంచి ఫలితం లభిస్తుంది. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు సైతం పూర్తి చేస్తారు. మిథున రాశి వారికి వ్యాపారంలో భారీ లాభం పొందే అవకాశం ఉంది. సమాజంలో గౌరవం కూడా పెరుగుతుంది.
కర్కాటక రాశి వారికి శుభకరంగా ఉంటుంది. శుభవార్తలు వింటారు. కొత్త ప్రయత్నాలు సఫలం అవుతాయి. వీరికి మంచి గడియలు అని చెప్పవచ్చు. ఏదైనా కొత్త పనులు ప్రారంభించవచ్చు. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. ధన లాభం కూడా ఉంది.
సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఎంతైనా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రోజు. కోపం తగ్గించుకోవడం మంచిది. సింహ రాశి వారు ఈ రోజు కొత్త పనులు ప్రారంభించకపోవడమే మంచిది. ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. నిర్ణయాలు తొందరపడి తీసుకోకండి.
కుంభ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్త. ఇతరుల పనుల్లో తలదూర్చకండి. గొడవల్లోకి దిగకండి. కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు పెద్దల సూచనలు తప్పనిసరి. ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)