Daily Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. కుంభ రాశికి అఖండ ధనలాభం, సింహ రాశి వారు ఈ తప్పు అస్సలు చేయకండి!

Written ByRenuka GoduguUpdated byRenuka Godugu
Published: May 21, 2026, 06:23 AM IST|Updated: May 21, 2026, 06:23 AM IST

Today Horoscope May 21 Telugu: ఈ రోజు రాశి ఫలాలు. శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరంలో అధిక జ్యేష్ఠ మాసం, గ్రీష్మరుతువు, ఉత్తరాయణం, 2026 మే 21వ తేదీ గురువారం విశేషాలు. పండితుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఈ రోజు ఏ రాశి వారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది? ఏ రాశుల వారు దూర ప్రయాణాలు చేయకూడదు? తెలుసుకుందాం.
 

మేష రాశి

మేష రాశి వారికి ఈ రోజు సాధారణంగా ఉంటుంది. ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. దూర ప్రయాణాలు చేయకపోవడం మంచిది. ఆరోగ్యం విషయంలో శ్రద్ధ వహించాలి. ఇతరుల వ్యవహారాల్లో తల దూర్చకుండా ఉండటం మంచిది.  

మిథున రాశి

మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మామూలుగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో కాస్త ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించాలి. వ్యాపారస్తులు కొత్త పెట్టుబడులు పెట్టకుండా ఉండాలి. ఈ రాశి వారు ఆకస్మికంగా ధన నష్టం పొందుతారు. కుటుంబంలో సఖ్యతను పెంపొందించడానికి ప్రయత్నించండి.  

కర్కాటక రాశి

కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మంచిగా ఉంటుంది. సంతోషంగా గడుస్తుంది. ఉద్యోగంలో మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. ప్రయాణాలు చేస్తారు. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. శుభవార్త వింటారు.  

సింహ రాశి

సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అంత అనుకూలంగా ఉండదు. ఆరోగ్యం సహకరించకపోవచ్చు. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించకుండా ఉండండి. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోకండి. కోపాన్ని తగ్గించుకోవడం మంచిది. ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోండి.  

కుంభరాశి

కుంభరాశి వారికి ఈరోజు అన్ని విధాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. కొత్త విషయాలు నేర్చుకుంటారు. కొత్త పనులు ప్రారంభిస్తారు. ఆకస్మికంగా ధన లాభం పొందుతారు.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

