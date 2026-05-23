Daily Astrology: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ 3 రాశుల వారికి లక్ మామూలుగా లేదు, ఆ రాశి వారు మాత్రం జాగ్రత్త!

Written ByRenuka GoduguUpdated byRenuka Godugu
Published: May 23, 2026, 06:22 AM IST|Updated: May 23, 2026, 06:22 AM IST

Today Astrology May 23 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ పరభావ నామ సంవత్సరం, అధిక జేష్ట మాసం, గ్రీష్మ రుతువు ఉత్తరాయణం. 2026 మే 23వ తేదీ శనివారం ప్రత్యేకం. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు అదృష్టం కలిసి వచ్చే రాశులు ఏవి? ఏ రాశిలో పని ప్రదేశంలో జాగ్రత్త వహించాలి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 
 

 మేష రాశి

 మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కోపం తగ్గించుకోవడం మంచిది. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్త వహించండి. ఆర్థికంగా నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. స్ట్రెస్ ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంది. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు మానుకోవడం మంచిది.  

 వృషభ రాశి

 వృషభ రాశి వారికి ఈరోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది. కొత్త విషయాలు నేర్చుకుంటారు. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. వృషభరాశి వ్యాపారాలు కూడా కలిసి వస్తాయి. ఆర్థిక లాభాలు చూస్తారు.   

 కర్కాటక రాశి

 కర్కాటక రాశి వారు ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. స్ట్రెస్‌ తీసుకోకుండా ఉండండి. ఆరోగ్య విషయంలో జాగ్రత్త. చివరి వరకు ప్రయత్నం చేయండి. తద్వారా విజయం సాధిస్తారు. పని ప్రదేశంలో కాస్త జాగ్రత్త వహించండి. కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు ఖర్చులు ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంది.   

 వృశ్చిక రాశి

 వృశ్చిక రాశి వారికి కూడా ఈరోజు బాగుంటుంది. ఆ కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటారు. ప్రమోషన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేస్తారు. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది, కొత్త విషయాలు ఆనందాన్ని ఇస్తాయి.   

 కుంభ రాశి

 కుంభ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం కూడా కలిసి వస్తుంది. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేయవచ్చు. (Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

