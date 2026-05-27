Daily Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఆ రాశుల వారు తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు, డబ్బు నష్టపోయే ఛాన్స్!

Written ByRenuka GoduguUpdated byRenuka Godugu
Published: May 27, 2026, 06:25 AM IST|Updated: May 27, 2026, 06:25 AM IST

Today Horoscope May 27 Telugu: ఈ రోజు రాశి ఫలాలు. శ్రీ పర భావ నామ సంవత్సరం, అధిక జ్యేష్ఠ మాసం, గ్రీష్మ రుతువు, ఉత్తరాయణం, 2026 మే 27వ తేదీ బుధవారం రోజు ప్రత్యేకం. పండితుల ద్వారా ఈరోజు ఏ రాశుల వారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది? ఏ రాశుల వారు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు? అనే పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 

మేష రాశి

మేష రాశి వారికి ఈ రోజు చాలా మంచి రోజు. అన్ని విధాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. కొత్త విషయాలను నేర్చుకుంటారు. ఉద్యోగంలో మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. బంధువులు, స్నేహితులతో కలిసి ఆనందంగా గడుపుతారు.  

మిథున రాశి

మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది. చాలా కాలంగా ఎదురు చూస్తున్న ఒక శుభవార్త వింటారు. ఆరోగ్యం కూడా కుదుటపడుతుంది. పెద్దల సలహాతో ముందుకు వెళ్లండి. ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది.  

కర్కాటక రాశి

కర్కాటక రాశి వారికి కూడా ఈ రోజు చాలా మంచి రోజు. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభిస్తే లాభాలు వస్తాయి. ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది. బంధువులు, స్నేహితులతో కలిసి ఆనందంగా గడుపుతారు. కుటుంబంలో కూడా సఖ్యత పెరుగుతుంది. ఇది ఆర్థికంగా కూడా కలిసి వస్తుంది.  

కుంభ రాశి

కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మామూలుగా ఉంటుంది. ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. పెద్దల సలహా తప్పనిసరిగా తీసుకోండి. తొందరపాటు నిర్ణయాల వల్ల డబ్బు నష్టం జరిగే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవడం మంచిది.  

మీన రాశి

మీన రాశి వారికి కూడా ఈ రోజు సాధారణంగా ఉంటుంది. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించకండి. ఒత్తిడికి దూరంగా ఉండటానికి ప్రయత్నించండి. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా శ్రద్ధ వహించండి. ఎవరినీ అంత సులభంగా నమ్మకండి.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

