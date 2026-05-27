/Daily Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఆ రాశుల వారు తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు, డబ్బు నష్టపోయే ఛాన్స్!

Today Horoscope May 27 Telugu: ఈ రోజు రాశి ఫలాలు. శ్రీ పర భావ నామ సంవత్సరం, అధిక జ్యేష్ఠ మాసం, గ్రీష్మ రుతువు, ఉత్తరాయణం, 2026 మే 27వ తేదీ బుధవారం రోజు ప్రత్యేకం. పండితుల ద్వారా ఈరోజు ఏ రాశుల వారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది? ఏ రాశుల వారు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు? అనే పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి ఈ రోజు చాలా మంచి రోజు. అన్ని విధాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. కొత్త విషయాలను నేర్చుకుంటారు. ఉద్యోగంలో మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. బంధువులు, స్నేహితులతో కలిసి ఆనందంగా గడుపుతారు.
మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది. చాలా కాలంగా ఎదురు చూస్తున్న ఒక శుభవార్త వింటారు. ఆరోగ్యం కూడా కుదుటపడుతుంది. పెద్దల సలహాతో ముందుకు వెళ్లండి. ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది.
కర్కాటక రాశి వారికి కూడా ఈ రోజు చాలా మంచి రోజు. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభిస్తే లాభాలు వస్తాయి. ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది. బంధువులు, స్నేహితులతో కలిసి ఆనందంగా గడుపుతారు. కుటుంబంలో కూడా సఖ్యత పెరుగుతుంది. ఇది ఆర్థికంగా కూడా కలిసి వస్తుంది.
కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మామూలుగా ఉంటుంది. ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. పెద్దల సలహా తప్పనిసరిగా తీసుకోండి. తొందరపాటు నిర్ణయాల వల్ల డబ్బు నష్టం జరిగే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవడం మంచిది.
మీన రాశి వారికి కూడా ఈ రోజు సాధారణంగా ఉంటుంది. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించకండి. ఒత్తిడికి దూరంగా ఉండటానికి ప్రయత్నించండి. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా శ్రద్ధ వహించండి. ఎవరినీ అంత సులభంగా నమ్మకండి.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)