  Horoscope Today: శనివారం ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం.. వీరికి మాత్రం ఆర్థిక నష్టం పొంచి ఉంది!

Horoscope Today: శనివారం ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం.. వీరికి మాత్రం ఆర్థిక నష్టం పొంచి ఉంది!

Written ByRenuka GoduguUpdated byRenuka Godugu
Published: May 09, 2026, 07:01 AM IST|Updated: May 09, 2026, 07:01 AM IST

Today Horoscope May 9 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం, వైశాఖ మాసం, వసంత రుతువు, ఉత్తరాయణం. 2026 మే 9వ తేదీ శనివారం ప్రత్యేకం. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు అదృష్టం కలిసే వచ్చే రాశులు ఏవి? ఏ రాశులు ఈరోజు దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేయవచ్చు> వ్యాపారాలకు కలిసి వస్తుంది? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
 

Aries

 మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. కోపం తగ్గించుకోవడం మంచిది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. మేష రాశి వారు ఈ రోజు పని ప్రదేశంలో కూడా జాగ్రత్త వహించాలి. ఆర్థిక నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది, స్ట్రెస్‌ తగ్గించుకోవడం మంచిది.   

Gemini

 మిథున రాశి వారు కూడా ఈరోజు ఎంతైనా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రోజు. తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకోకండి. ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. ఇతరుల గొడవల్లో తలదూర్చకుండా ఉండండి. మిథున రాశి వారు ఈ రోజు ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్త వహించండి.  

Cancer

 కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. హాయిగా సాగిపోయే రోజు, శుభవార్త వింటారు. ఈరోజు బంధుమిత్రుల కలిసే రోజు. షాపింగ్ వంటివి చేసే అవకాశం ఉంది. కర్కాటక రాశి వారు ప్రయాణాలు చేయడం వల్ల కలిసి వస్తుంది.  

Leo

 సింహరాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్త. కష్టపడి పని చేస్తే మీకు ఫలితం లభిస్తుంది. అంతే కాదు పెద్దల సూచనతో నడుచుకుంటే బాగా శుభకరంగా అవుతుంది. కోపం తగ్గించుకోవడం మంచిది.   

Aquarius

 కుంభరాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కాస్త ఇబ్బంది పడే విషయాలు తెలుస్తాయి. అంతేకాదు ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్త వహించండి. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. ఇతరులు గొడవల్లో తల దూర్చకండి. అందరినీ అంత ఈజీగా నమ్మకండి. (Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

తమిళనాడు రాజకీయాల్లో కొత్త శకం...సీఎంగా విజయ్ ప్రమాణ స్వీకారం.. పూలబాటపై నడిచిన దళపత

