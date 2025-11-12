Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. కర్కాటక రాశికి కీలకం, మీన దూర ప్రాంత ప్రయాణం..!

Today Horoscope November 12 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసనామ సంవత్సరం, కార్తీకమాసం, శరత్ రుతువు, దక్షిణాయనం 2025 నవంబర్ 12వ తేదీ బుధవారం రాశుల ఫలాలు ఎలా ఉండనున్నాయి తెలుసుకుందాం. ఏ రాశులు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?
మేష రాశి.. మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఎమోషనల్ ఫీల్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. స్ట్రెస్ తీసుకోకుండా ఉండండి. కుటుంబ సభ్యులతో సఖ్యత పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. తద్వారా అన్ని విధాలా కలిసి వచ్చే అవకాశం ఉంది. కొత్త పనులు ఈరోజు ప్రారంభించక పోవడమే మంచిది.
మిథున రాశి.. మిథున రాశి వారు ఈ రోజు ఎంతో ఉల్లాసంగా.. ఉత్సాహంగా గడిపే రోజు. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు కూడా పొందుతారు. ఈ రోజు అన్ని విధాల కలిసి వచ్చే రోజు.
కర్కాటక.. కర్కాటక రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం పై జాగ్రత్త తీసుకోండి. కొత్త విషయాలు నేర్చుకోండి. అంతేకాదు కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోండి. ఈరోజు ఎక్కడికైనా బయటకు వెళ్లడానికి ప్రయత్నించండి. బంధుమిత్రులతో ఎంజాయ్ చేసే సమయం.
కుంభరాశి.. కుంభ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు ఎంతో శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కొత్త విషయాలు నేర్చుకుంటారు. ఆనందంగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. కుటుంబ సభ్యులతో విహారయాత్రకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. అంతే కాదు ఫ్రెండ్స్ తో దూర ప్రాంతాలకు వెళ్తారు.
మీన రాశి.. మీన రాశి వారికి ఈ రోజు పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందే రోజు. కొత్త విషయాలు నేర్చుకుంటారు. కొత్త పరిచయాలు కూడా ఏర్పడతాయి. టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఉండండి.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)