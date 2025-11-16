Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఆదివారం అదృష్టం కలిసివచ్చే రాశులు ఇవే..!

Today Horoscope November 16 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసనామ సంవత్సరం. కార్తీక మాసం, శరత్ రుతువు, దక్షిణాయనం 2025 నవంబర్ 16 ఆదివారం పండితుల ప్రకారం ఏ రాశులకు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది? ఏ రాశులు కాస్త జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి తెలుసుకుందాం.
మేషరాశి.. మేష రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. ఆర్థికంగా అన్ని విధాలుగా కలిసి వచ్చే రోజు. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు సైతం పూర్తవుతాయి. విద్యార్థులకు కలిసి వస్తుంది. ఉద్యోగం మారే వారికి ఈరోజు శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది.
మిథున రాశి.. మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కాస్త ఓపికగా ఈరోజు గడిచే అవకాశం ఉంది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. పని ప్రదేశంలో కాస్త జాగ్రత్తగా వహించండి. బంధుమిత్రులతో జాగ్రత్త, ఆరోగ్యం పై కాస్త శ్రద్ధ చూపండి.
కర్కాటక రాశి.. కర్కాటక రాశి వారికి కూడా ఈరోజు శుభప్రదంగా ఉంది. ఆర్థికంగా కలిసి వచ్చే రోజు కొత్త పరిచయాలు ఉంటాయి. బంధువులతో కలిసి పార్టీలకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. మీ బంధుమిత్రులతో ఎంజాయ్ చేస్తారు. స్నేహితులతో కూడా ఈరోజు హాయిగా సాగిపోతుంది.
సింహరాశి.. సింహరాశి వారికి కూడా ఈరోజు ఆర్థికంగా కలిసి వచ్చే రోజు. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. తక్షణ శక్తి లభిస్తుంది. మంచి శుభవార్త కూడా అవకాశం ఉంది. పని ప్రదేశంలో కాస్త జాగ్రత్తగా వివరించండి. విజయం వరిస్తుంది, కొత్త నిర్ణయాలు ఆర్థికంగా కలిసి వచ్చే సమయం.
కుంభరాశి.. కుంభరాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. స్ట్రెస్ ఎక్కువ అవుతుంది, పని ప్రదేశంలో కాస్త జాగ్రత్తగా వహించండి. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోండి.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)