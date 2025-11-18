Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు మీరు మంచి చేసినా చెడే ఎదురవుతుంది, తస్మాత్‌ జాగ్రత్త..!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Today Horoscope November 18 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం 2025 నవంబర్ 18 మంగళవారం కార్తీక మాసం శరత్‌ రుతువు దక్షిణాయనం,  మాసశివ రాత్రి ప్రత్యేకం. రాశి ఫలాలు ఎలా ఉండనున్నాయి తెలుసుకుందాం..
 
1 /5

 మేష రాశి..  మేష రాశికి ఈరోజు అంతా పాజిటివ్ వైబ్స్‌ అని చెప్పొచ్చు. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. కొత్త విషయాలు నేర్చుకుంటారు. కొత్త ఉద్యోగాలు ప్రయత్నాలు కూడా సఫలం అవుతాయి. వ్యాపారస్తులకు కూడా ఈరోజు బాగా కలిసి వచ్చే రోజు.

2 /5

 మిథున రాశి..  మిథున రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కొత్త ప్రయాణాలు చేయకుండా ఉండండి. అదే విధంగా కొత్త పనులు కూడా ప్రారంభించకపోవడమే మంచిది. ఆచి తూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. జీవిత భాగస్వామి ఆరోగ్యం పై శ్రద్ధ వహించండి. ఆకస్మికంగా ఆర్థిక నష్టం వాటిల్లే అవకాశం కూడా ఉంది.

3 /5

కర్కాటక రాశి..  కర్కాటక రాశి వారికి కూడా ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఒత్తిడికి గురయ్యే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త.. ఏ నిర్ణయాలు తీసుకున్నా జాగ్రత్త..అన్ని మీకు వ్యతిరేకంగా జరిగే పనులు ఎదురవుతాయి. కాస్త ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. ఇతరులతో ఈజీగా వాగ్వాదం చేయకండి ఆ తర్వాత ఇబ్బందులకు గురవుతారు.

4 /5

కుంభరాశి..  కుంభరాశి వారి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కాస్త కలిసి రాని కాలమని చెప్పవచ్చు. పని ప్రదేశంలో ఒత్తిడి, ఖర్చు ఎక్కువ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇంట్లో మానసిక ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఆచితూచి నిర్ణయం తీసుకోండి. ఇతరులతో గొడవల్లో జోక్యం చేసుకోకండి.

5 /5

 మీన రాశి..  మీన రాశి వారికి కూడా ఈరోజు పాజిటివ్ గానే కలిసి వస్తుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, ఆర్థిక విషయాలు జాగ్రత్త వహించండి. కాస్త కీలక నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు కుటుంబ సభ్యులతో చర్చించండి.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.) 

