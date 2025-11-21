Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. పోలి పాడ్యమి ప్రత్యేకం, ఈరోజు ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం శుభం..

Today Horoscope November 21 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నావ సంవత్సరం మార్గశిర మాసం, హేమంత రుతువు దక్షిణాయనం 2025 నవంబర్ 21వ తేదీ శుక్రవారం. రాశి ఫలాలు ఎలా ఉండనున్నాయి పండితుల ప్రకారం ఏ రాశులు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ?పోలి పాడ్యమి ప్రత్యేక రాశి ఫలాలు తెలుసుకుందాం.
మేషరాశి.. మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. వ్యాపారాలు కూడా మధ్యస్థంగా ఉంటాయి. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నించండి. ఒత్తిడికి లోనవ్వకుండా ఉండండి ఆరోగ్యం పై జాగ్రత్త తీసుకోండి.
కర్కాటక రాశి.. కర్కాటక రాశి వారు ఈరోజు హాయిగా సాగిపోతుంది. కీలక పనుల్లో ఒక ముందడుగు వేస్తారు. ఒత్తిడి తీసుకోకుండా ఉండండి. హాయిగా సాగిపోయే రోజు. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి. ఖర్చులు కూడా ఎక్కువ అవుతాయి కోపం చేసుకోండి.
సింహరాశి.. సింహరాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. ఒత్తిడి ఎక్కువ అవుతుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త తీసుకోండి. మానసిక ఇబ్బందులు కూడా ఎదురవుతాయి. సాధారణంగా ఉండడానికి ప్రయత్నించండి. ఒత్తిడిని జయించండి.
కుంభరాశి.. కుంభరాశి వారికి ఈరోజు పాజిటివ్గా సాగిపోతుంది. అధికారుల నుంచి మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. జాబ్ విషయంలో కూడా ఒక ముందడుగు పడుతుంది. సమాజంలో కూడా గౌరవం పెరుగుతుంది. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు.
మీనరాశి… మీన రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కాస్త ఒత్తిడితో కూడుకుని ఉంటుంది. జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం మంచిది. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త. కొత్త వ్యాపారాలు ఈరోజు ప్రారంభించకపోవడమే మంచిది. అంతే కాదు దూర ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోండి.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)