  • Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు మానసికంగా ఇబ్బందులు ఎక్కువయ్యే రాశులు ఇవే..!

Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు మానసికంగా ఇబ్బందులు ఎక్కువయ్యే రాశులు ఇవే..!

Today Horoscope November 29 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం, మార్గశిర మాసం 2025 నవంబర్ 29 శనివారం. హేమంత్ రుతువు దక్షిణాయనం, నందిని నవమి ప్రత్యేక ఫలాలు ఎలా ఉంటాయి? ఏ రాశులు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? పండితుల ప్రకారంగా ఏ రాశులకు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం
 
 మేష రాశి..  మేష రాశి వారికి రోజు పాజిటివ్‌గా సాగిపోతుంది. కోరుకున్న పనులన్నీ శుభకరంగా జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఆరోగ్యం కూడా సహకరిస్తుంది. కొత్త విషయాలు నేర్చుకుంటారు. దీనివల్ల పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు కూడా పొందవచ్చు.

 మిథున రాశి..  మిథున రాశి వారికి కాస్త మిశ్రమంగా ఉంటుంది. అయితే పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తవుతాయి. కానీ కాస్త ఒత్తిడితో కూడుకొని ఉండవచ్చు. దీనివల్ల మీరు ఈ రోజు నిరుత్సాహంగా గడుపుతారు. మానసికంగా ఇబ్బంది పడటం మానుకోండి. కొత్త వ్యాపారాలు ఈరోజు ప్రారంభించక పోవడం మంచిది 

 కర్కాటక రాశి..  కర్కాటక రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు అయ్యే అవకాశం ఉంది.  కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్త. పని ప్రదేశంలో కాస్త జాగ్రత్త వహించండి. కొన్ని ఆ పనులకు దూరంగా ఉండటమే మంచిది. లేకపోతే స్ట్రెస్‌ పెరిగే అవకాశం ఉంది.

కుంభరాశి   కుంభరాశి వారికి ఈరోజు ఎంతో అదృష్టం కలిసి వచ్చే రోజు అని చెప్పవచ్చు. కీలక విషయాల్లో ఈరోజు నిర్ణయం తీసుకుంటారు. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. విందు వినోదాలకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. ఏ పనులు ప్రారంభించినా ఈ రోజు మీకు తిరుగు ఉండదు. 

 మీన రాశి..  మీన రాశి వారు కాస్త ఆచితూచి నిర్ణయం తీసుకోవాలి. తద్వారా ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. కొత్త బిజినెస్ ప్రారంభించేటప్పుడు సీనియర్ల సూచన ఎంతో మంచిది. ఆరోగ్యంపై కూడా జాగ్రత్త వహించండి.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.) 

