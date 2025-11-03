English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఎంతో ఓపిగ్గా ఉండాల్సిన సమయం, వీరికి అదృష్టం..!

Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఎంతో ఓపిగ్గా ఉండాల్సిన సమయం, వీరికి అదృష్టం..!

Today Horoscope November 3 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం 2025 నవంబర్ 3వ తేది సోమవారం కార్తీక మాసం. శరత్‌ రుతువు, దక్షిణాయనం ప్రదోష వ్రతం ప్రత్యేకం. ఈరోజు ఏ రాశులకు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది? ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 
1 /5

 మేషరాశి..  మేష రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఒత్తిడి ఎక్కువ ఉండే సమయం. పని ప్రదేశంలో జాగ్రత్త వహించండి. ఆరోగ్యం పై కూడా జాగ్రత్త తప్పనిసరి. చిన్నపాటి సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. వాటి నుంచి బయటపడడానికి కాస్త ఓపిక అవసరం.

2 /5

 మిథున రాశి..  మిథున రాశి వారికి కూడా ఈరోజు కలిసి వచ్చే రోజు అని చెప్పొచ్చు. మానసికంగా ప్రశాంతంగా ఉంటారు. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. బంధుమిత్రులతో ఎంజాయ్ చేసే రోజు. కొత్త విషయాలు నేర్చుకుంటారు. 

3 /5

కర్కాటక రాశి..  కర్కాటక రాశికి ఈరోజు అదృష్టం కలిసి వచ్చే రోజు. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఆరోగ్యం కూడా కలిసి వస్తుంది. ఈరోజు ఆకస్మిక ధన లాభం కూడా ఉంది. కుటుంబంలో ఆనందం రెట్టింపు అవుతుంది.

4 /5

 కుంభరాశి..  కుంభరాశి వారు ఈరోజు ఎంతైనా కాస్త ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సిన రోజు. ఎంతో ఓపిగ్గా ఉండాలి. బద్దకాన్ని వీడండి. ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఇతరుల గొడవలలో తల దూర్చకండి. మాట పాట పెరగనివ్వకండి. 

5 /5

 మీన రాశి..  మీన రాశి వారికి ఈ రోజు కూడా మిశ్రమంగా ఉంటుంది. డబ్బు విషయంలో జాగ్రత్త పడండి. అయితే పనిలో ఒత్తిడి తగ్గించుకునే ప్రయత్నం చేయండి. తద్వారా విజయాలు విరిస్తాయి. వ్యాపారాలు కూడా కాస్త మిశ్రమంగానే ఉంటాయి.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)

today horoscope november 3 telugu Telugu Rasi Phalalu Today november 3 2025 horoscope Telugu Astrology Predictions

