Today Horoscope November 30 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం 2025 నవంబర్ 30 ఆదివారం. భాను వాసరః మార్గశిర మాసం, హేమంత రుతువు, దక్షిణాయనం. పండితుల ప్రకారం ఏ రోజులకు అదృష్టం కలిసి వచ్చే రోజు? ఆదివారం ప్రత్యేక రాశి ఫలాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం..
మేషరాశి.. మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అశుభం. ఎంతైనా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రోజు. స్ట్రెస్ తీసుకోకండి ఆర్థికంగా అప్పులు పెరిగే రోజు. పని ప్రదేశంలో కాస్త జాగ్రత్త వహించండి. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త. ఈరోజు కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకోకపోవడం మంచిది. మానసికంగా ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే రోజు.
కర్కాటక రాశి.. కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేసే రోజు. అంతే కాదు ఆరోగ్యం కూడా బాగా కలిసి వచ్చే రోజు. కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. అవి ఆర్థికంగా బాగా కలిసివస్తాయి. మీరు ఈరోజు చేసే టూర్ మీకు జీవితంలో అనుకోని లాభాన్ని తెస్తుంది.
సింహరాశి.. సింహ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమమైన రోజు అని చెప్పొచ్చు. కాస్త స్ట్రెస్ ఉంటుంది. శుభవార్తలు వినే రోజు. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. తద్వారా వీరికి సమాజంలో మంచి గౌరవం కూడా పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి.
కుంభరాశి.. కుంభ రాశి వారు ఈరోజు బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. స్నేహితులతో కలిసి పార్టీలకు, విందూ వినోదాలకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. ఈరోజు హాయిగా సాగిపోతుంది. ఆదివారం కుంభ రాశి వారు విలాసంగా గడుపుతారు. దూరంగా ట్రిప్ వెళ్లే అవకాశం కూడా ఉంది
మీన రాశి.. మీన రాశికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. పని ప్రదేశంలో కాస్త జాగ్రత్త వహించండి. లేకపోతే ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్త. మీనరాశి వారు ఈరోజు కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది.