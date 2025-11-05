English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు అదృష్టం ఎవరిదో చూడండి!

Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు అదృష్టం ఎవరిదో చూడండి!

Today Horoscope November 5 Telugu: నేటి రాశిఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసనామ సంవత్సరం కార్తీక మాసం, శరత్‌ రుతువు, దక్షిణాయనం 2025 నవంబర్ 5వ తేదీ బుధవారం. కార్తీక పౌర్ణమి జ్వాలాతోరణం ప్రత్యేకం. ఏ రాశులకు అదృష్టం కలిసి వస్తున్న? ఏ రాశులు ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది తెలుసుకుందాం.
 
1 /5

మేష రాశి..  మేష రాశికి ఈరోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. కోరుకున్న పనులన్ని సజావుగా సాగిపోతాయి. పని ప్రదేశంలో ప్రశంసలు పొందుతారు. అయితే కొన్ని విషయాలు జాగ్రత్త తప్పనిసరి. తద్వారా ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. కుటుంబంలో కూడా సక్యత పెంచుకోండి

2 /5

 మిథున రాశి..  మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు పాజిటివ్‌గా సాగిపోతుంది. వ్యాపారులకు బాగా కలిసి వచ్చే రోజు. శుభవార్తలు వింటారు. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేసే రోజు. మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకున్న కలిసి వస్తుంది. 

3 /5

 కర్కాటక రాశి..  కర్కాటక రాశి వారికి కూడా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కొత్త విషయాలను నేర్చుకుంటారు. జాబ్ మారిన వారికి కూడా ఇది శుభ సందర్భం. ప్రమోషన్లు వచ్చే సమయం. ఏ నిర్ణయాలు తీసుకున్న అవి కలిసి వస్తాయి

4 /5

 సింహరాశి..  సింహరాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఎంతైనా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన సమయం. బద్ధకం వినండి అంతేకాదు కోపం తగ్గించుకోండి. తద్వారా విజయాలు వరిస్తాయి. ఒత్తిడి తీసుకోకుండా ఉండండి. ఆరోగ్యం పై జాగ్రత్త తీసుకోండి.  

5 /5

 కుంభరాశి..  కుంభరాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఇతరుల విషయాల్లో తల దూర్చకండి. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. అంతే కాదు బద్ధకం వీడితే మంచిది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోండి.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.) 

today Horoscope november 5 horoscope daily horoscope telugu Telugu Rasi Phalalu 2025 Horoscope Mesha Rasi Phalalu

Next Gallery

Budha Vakri 2025: నవంబర్ 10 నుండి బుధుడి వక్ర గమనం.. ఈ రాశుల వారికి సొంత ఇంటి కల.. వివాహా యోగం..