Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు అదృష్టం ఎవరిదో చూడండి!

Today Horoscope November 5 Telugu: నేటి రాశిఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసనామ సంవత్సరం కార్తీక మాసం, శరత్ రుతువు, దక్షిణాయనం 2025 నవంబర్ 5వ తేదీ బుధవారం. కార్తీక పౌర్ణమి జ్వాలాతోరణం ప్రత్యేకం. ఏ రాశులకు అదృష్టం కలిసి వస్తున్న? ఏ రాశులు ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి.. మేష రాశికి ఈరోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. కోరుకున్న పనులన్ని సజావుగా సాగిపోతాయి. పని ప్రదేశంలో ప్రశంసలు పొందుతారు. అయితే కొన్ని విషయాలు జాగ్రత్త తప్పనిసరి. తద్వారా ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. కుటుంబంలో కూడా సక్యత పెంచుకోండి
మిథున రాశి.. మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు పాజిటివ్గా సాగిపోతుంది. వ్యాపారులకు బాగా కలిసి వచ్చే రోజు. శుభవార్తలు వింటారు. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేసే రోజు. మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకున్న కలిసి వస్తుంది.
కర్కాటక రాశి.. కర్కాటక రాశి వారికి కూడా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కొత్త విషయాలను నేర్చుకుంటారు. జాబ్ మారిన వారికి కూడా ఇది శుభ సందర్భం. ప్రమోషన్లు వచ్చే సమయం. ఏ నిర్ణయాలు తీసుకున్న అవి కలిసి వస్తాయి
సింహరాశి.. సింహరాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఎంతైనా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన సమయం. బద్ధకం వినండి అంతేకాదు కోపం తగ్గించుకోండి. తద్వారా విజయాలు వరిస్తాయి. ఒత్తిడి తీసుకోకుండా ఉండండి. ఆరోగ్యం పై జాగ్రత్త తీసుకోండి.
కుంభరాశి.. కుంభరాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఇతరుల విషయాల్లో తల దూర్చకండి. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. అంతే కాదు బద్ధకం వీడితే మంచిది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోండి.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)