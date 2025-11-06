English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Horoscope: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు బద్ధకంతో ఇబ్బందులు తెచ్చుకునే రాశి ఇదే..!

Today Horoscope November 6 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం, కార్తీక మాసం శరత్‌ రుతువు దక్షిణాయనం 2025 నవంబర్ 6 గురువారం రాశుల ఫలాలు ఎలా ఉండడం ఉన్నాయి తెలుసుకుందాం. పండితుల ప్రకారం ఏ రాశులు జాగ్రత్త తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం 
 
మేష రాశి..  మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కాస్త ఆరోగ్యం పై జాగ్రత్త తీసుకోండి. కుటుంబంలో కాస్త కలహాలు తగ్గుతాయి. కానీ కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోండి. ఇతరులతో కోపంగా వ్యవహరించకండి. అవి కాస్త ఇబ్బందులు కలిగించే అవకాశం ఉంది.

 కర్కాటక రాశి..  కర్కాటక రాశి వారికి కూడా ఈరోజు ఎంతో కీలకమైన రోజు. ఎంతో విజ్ఞత వ్యవహరించాల్సిన సమయం. వీరు ఈరోజు కాస్త స్ట్రెస్‌ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. పని ప్రదేశంలో కాస్త జాగ్రత్తగా వ్యవహరించండి. కొత్త విషయాలు తెలుసుకునే అవకాశం ఉంది. ఏదైనా దూర ప్రయాణాలు చేస్తారు. 

 సింహరాశి..  సింహరాశి వారు ఈ రోజు ఆరోగ్యం పై జాగ్రత్త తీసుకోండి. కాస్త ఒత్తిడితో కూడి ఉంటుంది. కోపం తెచ్చుకోకండి. ఇతరులతో గొడవ పడకండి. మాట జాగ్రత్త కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకోండి కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోండి. 

 కుంభరాశి..  కుంభ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఏ నిర్ణయాలు తీసుకున్నా కాస్త ఆచితూచి వ్యవహరించండి. లేకపోతే ఇబ్బంది పడే అవకాశం ఉంది. పని ప్రదేశంలో జాగ్రత్త దూర ప్రయాణాలు చేస్తారు. కాస్త ఒత్తిడి తగ్గించుకుంటే మంచిది, బద్ధకం కూడా వీడండి.

 మీన రాశి..  మీన రాశి వారికి కూడా ఇది కీలకమైన సమయం అని చెప్పాలి. ఒత్తిడి ఎక్కువ అవకాశం ఉంది. అయితే అన్ని సానుకూలంగా కలిసి వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక ధన నష్టం వాటిల్లుతుంది.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.) 

