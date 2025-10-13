English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Horoscope: మీన రాశికి మిశ్రమం.. ఈ రాశికి బంధువులతో విభేదాలు తప్పవు..!

Horoscope: మీన రాశికి మిశ్రమం.. ఈ రాశికి బంధువులతో విభేదాలు తప్పవు..!

Today Horoscope October 13 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం 2025 అక్టోబర్ 13వ తేదీ ఆశ్వయుజ మాసం శరత్‌ ఋతువు. దక్షణాయనం, సోమవారం. ఏ రాశులకు ఇబ్బందులు తప్పవు? ఏ రాశులకు ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కష్టాల నుంచి గట్టెకుతాయి ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
 మేష రాశి..  మేషరాశి వారికి ఈరోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కొత్త విషయాలు నేర్చుకుంటారు. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. అది అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది. అయితే అనవసరమైన వాదన దిగకుండా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోండి ఆరోగ్యం పై జాగ్రత్త. 

 కర్కాటక రాశి..  కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమ ఫలితాలు లభిస్తాయి. అంత సులభంగా ఏ నిర్ణయాలు తీసుకోకండి. కాస్త స్ట్రెస్ తో కూడుకొని ఉంటుంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోండి. కర్కాటక రాశి వారు ఆరోగ్యం పై కూడా జాగ్రత్త తీసుకోండి. అయితే ఎవరిని అంత ఈజీగా నమ్మకండి.

 సింహరాశి..  సింహ రాశి వారికి రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. మీ తోటి ఉద్యోగుల సహాయం కూడా లభిస్తుంది. కోరుకున్న పని జరుగుతుంది. అయితే ఎప్పటికీ మీ విలువైన సమయాన్ని మాత్రం పోగొట్టుకోకండి. ఆర్థిక ప్రయోజనాలు పొందుతారు. 

 కుంభరాశి..  కుంభరాశి వారికి కూడా ఈరోజు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రోజు. వ్యాపారస్తులు కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. అది ఆరోగ్యంపై కాస్త జాగ్రత్త తీసుకోండి. కుంభరాశి వారు మానసికంగా కాస్త ధృడంగా ఉండండి. సమయాన్ని వృథా చేయకుండా నిర్ణయాలు తీసుకోండి.

మీన రాశి..  మీన రాశికి మిశ్రమంగా ఉంటుంది.. ఆరోగ్యం అంత బాగుండదు. అయితే వ్యాపారస్తులు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రోజు. కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా ఉండండి. కుటుంబ సభ్యులతో సఖ్యత పెంచుకోండి.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.) 

