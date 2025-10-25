English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు అదృష్టం కలిసి వచ్చే రాశి, దూర ప్రయాణాలు కూడా చేస్తారు..

Today Horoscope October 25 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం. 2025 అక్టోబర్ 25వ తేదీ కార్తీక మాసం, శరత్‌ రుతువు, దక్షిణాయనం శనివారం ఏ రాశులకు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది ? ఏ రాశి జాగ్రత్త తీసుకోవాల్సింది? నాగుల చవితి ప్రత్యేక రాశి ఫలాలు ఎలా ఉండనున్నాయి తెలుసుకుందాం. 
 
 మేష రాశి..  మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆచి తూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి అనవసరమైన గొడవలు దిగకుండా ఉండాలి. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోవడం ఎంతో మంచిది . మీ ఇష్ట దైవాన్ని ఆరాధించండి. మేష రాశి వారికి ఏదైనా ఒక శుభవార్త వినే రోజు. 

 వృషభ రాశి..  వృషభ రాశి వారికి మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించవచ్చు. ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది. కాని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్త. ఇతరులతో వాగ్వాదం దిగకుండా ఉండండి. ఆర్థిక నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. 

 మిథున రాశి..  మిథున రాశి వారికి కూడా ఈరోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. విద్యార్థులకు కూడా కలిసి వచ్చే రోజు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. మిథున రాశి వారు ఈరోజు కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభిస్తారు. అవి ఆర్థికంగా కలిసి వస్తాయి. దూర ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం కూడా ఉంది. 

 కర్కాటక రాశి..  కర్కాటక రాశి వారికి మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం పై జాగ్రత్త తీసుకోండి. ఇతరులతో వాగ్వాదాలకు దిగకండి. పని ప్రదేశంలో కాస్త జాగ్రత్తలు తీసుకోండి కాస్త, ఇబ్బందులు పడే అవకాశం ఉంది. అనవసరమైన విషయాలతో మీరు ఇబ్బందులు పడకుండా ఉల్లాసంగా ఉండడానికి ప్రయత్నించండి. 

 కుంభరాశి..  కుంభరాశి వారు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందే రోజు. కుంభ రాశి వారికి ఆర్థికంగా కూడా కలిసి వచ్చే రోజు.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)

