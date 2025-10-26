Today Horoscope October 26 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు 2025 అక్టోబర్ 26వ తేదీ ఆదివారం. శ్రీ విశ్వ వాసనామ సంవత్సరం, కార్తీకమాసం, శరత్ రుతువు దక్షిణాయనం. ఏ రాశిలు ఇబ్బందులు పడతాయి? ఏ రాశులు ఏ విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? నేటి రాశి ఫలాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం..
మేష రాశి.. మేష రాశి వారికి మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. పని ప్రదేశంలో జాగ్రత్త తీసుకోండి. లేకపోతే ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం కూడా ఉంది. కొత్త బిజినెస్ ప్రారంభించకపోవడమే మంచిది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోండి. ఆరోగ్యం పై కూడా జాగ్రత్త తీసుకోండి. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు సైతం పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నించండి.
మిథున రాశి.. మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అన్ని విధాలా కలిసి వచ్చే రోజు. గుడ్ న్యూస్ వింటారు. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. కొత్త పనులు ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. ఆర్థికంగా కలిసి వచ్చే రోజు. ఇక పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. తద్వారా సమాజంలో కూడా గౌరవం పెరుగుతుంది.
కర్కాటక రాశి.. కర్కాటక రాశి వారికి కూడా ఈరోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. పెండింగ్లో ఉన్న పనుల సైతం పూర్తవుతాయి. విద్యార్థులకు కూడా బాగా కలిసి వచ్చే రోజు. కొత్త శుభవార్తలు కూడా వినే అవకాశం ఉంది. కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు ఆకస్మిక ధన లాభం కూడా కలుగుతుంది.
సింహరాశి.. సింహరాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. అది కాస్త ఒత్తిడి ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంది. తద్వారా ఖర్చులు కూడా పెరుగుతాయి. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్త కోపం తగ్గించుకోండి. పెద్ద వాళ్ళ సూచన మేరకు నిర్ణయాలు తీసుకుంటే కలిసివచ్చే అవకాశం ఉంది.
కుంభరాశి.. కుంభ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. కొత్త శుభవార్తలు వింటారు. కొత్త ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు చేసే వారికి కూడా కలిసి వస్తుంది. దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లి బంధుమిత్రులతో ఎంజాయ్ చేసే రోజు.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)