/కుంభ, మకర రాశుల వారికి తీపి కబురు.. మేష రాశి వారు హెచ్చరిక!

నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈ రోజు శ్రీ పరాభవనామ సంవత్సరం, శ్రావణ మాసం, వర్ష రుతువు, దక్షిణాయనం, 2026 సెప్టెంబర్ 10వ తేదీ గురువారం. పండితుల ప్రకారం, ఈరోజు ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవాల్సిన రాశులు ఏవి? ఏ రాశుల వారికి శుభవార్త అందుతుంది? ఆ పూర్తి వివరాలను తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఇతరుల గొడవల్లో తలదూర్చకండి. అంతేకాకుండా, ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా ఈరోజు కొంచెం అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది, ప్రతి పనిలో విజయం లభిస్తుంది. పెండింగ్లో ఉన్న పనులను కూడా పూర్తి చేస్తారు. విద్యార్థులకు కూడా ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది.
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకునే ముందు ఆలోచించి నిర్ణయించుకోండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించండి. ఇతరుల గొడవలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. మానసిక ఒత్తిడికి లోనయ్యే అవకాశం ఉంది.
మకర రాశి వారికి ఈ రోజు శుభకరంగానే ఉంటుంది. అనుకోని విధంగా లాభాలు కలుగుతాయి, ప్రతి పనిలో విజయం సాధిస్తారు. కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. దూర ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది, అందు ద్వారా ఆర్థిక లాభం కూడా వస్తుంది. కార్యాలయంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు.
కుంభ రాశి వారికి కూడా ఈ రోజు చాలా ముఖ్యమైనది. ఏదో ఒక శుభవార్త వింటారు. బంధుమిత్రులతో కలిసి సమయాన్ని సంతోషంగా గడుపుతారు. ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది, అందులో ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది.(Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)