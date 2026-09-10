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కుంభ, మకర రాశుల వారికి తీపి కబురు.. మేష రాశి వారు హెచ్చరిక!

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 10, 2026, 06:38 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 06:38 AM IST

నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈ రోజు శ్రీ పరాభవనామ సంవత్సరం, శ్రావణ మాసం, వర్ష రుతువు, దక్షిణాయనం, 2026 సెప్టెంబర్ 10వ తేదీ గురువారం. పండితుల ప్రకారం, ఈరోజు ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవాల్సిన రాశులు ఏవి? ఏ రాశుల వారికి శుభవార్త అందుతుంది? ఆ పూర్తి వివరాలను తెలుసుకుందాం.
 

Aries1/5

మేష రాశి:

మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఇతరుల గొడవల్లో తలదూర్చకండి. అంతేకాకుండా, ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా ఈరోజు కొంచెం అప్రమత్తంగా ఉండాలి.  

Taurus2/5

వృషభ రాశి:

వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది, ప్రతి పనిలో విజయం లభిస్తుంది. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులను కూడా పూర్తి చేస్తారు. విద్యార్థులకు కూడా ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది.  

Cancer3/5

కర్కాటక రాశి:

కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకునే ముందు ఆలోచించి నిర్ణయించుకోండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించండి. ఇతరుల గొడవలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. మానసిక ఒత్తిడికి లోనయ్యే అవకాశం ఉంది.  

Capricorn4/5

మకర రాశి:

మకర రాశి వారికి ఈ రోజు శుభకరంగానే ఉంటుంది. అనుకోని విధంగా లాభాలు కలుగుతాయి, ప్రతి పనిలో విజయం సాధిస్తారు. కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. దూర ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది, అందు ద్వారా ఆర్థిక లాభం కూడా వస్తుంది. కార్యాలయంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు.  

Aquarius5/5

కుంభ రాశి:

కుంభ రాశి వారికి కూడా ఈ రోజు చాలా ముఖ్యమైనది. ఏదో ఒక శుభవార్త వింటారు. బంధుమిత్రులతో కలిసి సమయాన్ని సంతోషంగా గడుపుతారు. ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది, అందులో ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది.(Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)  

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