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నేటి రాశి ఫలాలు.. ఆ 4 రాశులకు పట్టిందల్లా బంగారమే, వారిపై శనిదేవుని కృప!

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 12, 2026, 06:44 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 06:44 AM IST

నేటి రాశి ఫలాలు..ఈ రోజు శ్రీపరా భవనామ సంవత్సరం, భాద్రపదం మాసం, వర్ష రుతువు, దక్షిణాయనం, 2026 సెప్టెంబర్ 12వ తేదీ శనివారం. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు అదృష్టం కలిసి వచ్చే రాశులు ఏవి? ఏ రాశులు కొత్త పనులు చేపట్టకూడదు? అనే పూర్తి వివరాలను తెలుసుకుందాం.
 

Aries1/5

మేష రాశి

మేష రాశి వారికి ఈరోజు అన్ని విధాలా శుభకరంగా ఉంటుంది. కొత్త పనులు చేపట్టినట్లయితే లాభం పొందే అవకాశం ఉంది. పని ప్రదేశంలో మేష రాశి వారు మంచి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. బంధుమిత్రులతో కలిసి సంతోషంగా గడిపే అవకాశం ఉంది.  

Taurus2/5

వృషభ రాశి

వృషభ రాశి వారికి ఈరోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వ్యాపారస్తులకు కలిసి వచ్చే రోజు. ఆకస్మిక ధనలాభ సూచనలు ఉన్నాయి. హిందూ వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. ఎప్పటి నుంచో ఎదురుచూస్తున్న శుభవార్త కూడా వింటారు.  

Cancer3/5

కర్కాటక రాశి

కర్కాటక రాశి వారికి కూడా ఈరోజు శుభకరం. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేస్తారు. వ్యాపారస్తులకు లాభాలు కలిసి వస్తాయి. ఆకస్మిక ధనలాభంతో పాటు సమాజంలో మంచి ప్రశంసలు పొంది, గౌరవం పెరుగుతుంది.  

Aquarius4/5

కుంభ రాశి

కుంభ రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఆచితూచి వ్యవహరించండి. ఇతరులను చూసి గొడవలకు లేదా వాదనలకు దిగకండి. కోపాన్ని తగ్గించుకోవడం మంచిది. కుంభ రాశి వారు ఈరోజు ప్రయాణాలను వాయిదా వేసుకోవడం ఉత్తమం.  

Pisces5/5

మీన రాశి

మీన రాశి వారికి ఈరోజు శుభకరం. బంధుమిత్రులతో కలిసి సమయాన్ని ఆస్వాదిస్తారు. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. సమాజంలో గౌరవం లభిస్తుంది.(Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)  

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