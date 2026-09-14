/వినాయక చవితి స్పెషల్.. ఈ రాశుల వారికి అఖండ లాభాలు... మీ రాశి ఉందో లేదో చూసుకోండి!

నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం, భాద్రపద మాసం, వర్ష రుతువు, దక్షిణాయనం, 2026 సెప్టెంబర్ 14వ తేదీ, సోమవారం, వినాయక చవితి ప్రత్యేకం. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు శుభకరమైన రోజు. ఏ రాశి వారికి ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎదురవుతాయో ఆ పూర్తి సమాచారాన్ని తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి ఈ రోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది. దూర ప్రయాణాలు చేయవచ్చు. ఆర్థికంగా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. వ్యాపారస్తులకు కూడా కలిసి వచ్చే రోజు. మేష రాశి వారికి ఈ రోజు శుభకరమే.
వృషభ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు శుభకరమే. కోరుకున్న పనులన్నీ సజావుగా సాగుతాయి. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. దూర ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది, అవి కలిసి వస్తాయి. కుటుంబంలో కూడా సభ్యత పెరుగుతుంది.
కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి. పని ప్రదేశంలో కాస్త ఇబ్బందులు ఎదురుకావచ్చు. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా ఈ రోజు కాస్త ఇబ్బందికరంగా ఉండవచ్చు. ఆర్థిక నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. మానసిక ఒత్తిడి మరియు నిద్రలేమి సమస్యలు ఎదురవుతాయి.
కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం కూడా కలిసి రాకపోవచ్చు. కొత్త పనులను ప్రారంభించకండి. ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి పెద్దల సూచనలతో నడుచుకోవడం మంచిది.
మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. ఆర్థిక నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో సఖ్యతను పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి.(Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)