నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీ పరాభవనామ సంవత్సరం, భాద్రపద మాసం, వర్ష రుతువు, దక్షిణాయనం, 2026 సెప్టెంబర్ 17 గురువారం. పండితుల అంచనాల ప్రకారం ఈరోజు అదృష్టం కలిసివచ్చే రాశులు ఏవి? ఏ రాశి వారు కొత్త పనులు ప్రారంభించవచ్చు? ఆ పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి ఈరోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అనుకున్న పనులు సజావుగా సాగుతాయి. భక్తి మార్గంలో పయనిస్తారు, ప్రయాణాలు చేస్తారు. ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది, ప్రతి విషయంలోనూ విజయం లభిస్తుంది.
మిథున రాశి వారికి ఫలితాలు మిశ్రమంగా ఉంటాయి. ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్త వహించండి, కొత్త పనులు ప్రారంభించకండి. ప్రతి విషయంలోనూ ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది. కోపాన్ని తగ్గించుకోండి. ఇతరులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి.
కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. అన్ని పనులు సజావుగా, ఆనందంగా సాగుతాయి. బంధుమిత్రులతో కలిసి సమయాన్ని గడుపుతారు. విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. అయితే, ఈరోజు దూర ప్రయాణాలు మానుకోవడం ఉత్తమం.
సింహ రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అనారోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి ప్రయాణాలను వాయిదా వేయండి. ఇతరుల గొడవల్లో జోక్యం చేసుకోకండి. ఆర్థిక విషయాల్లో నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండండి.
మీన రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమ ఫలితాలే కనిపిస్తున్నాయి. పనుల్లో కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. ప్రయాణాలను వాయిదా వేసుకోవడం మంచిది. ప్రతి విషయంలోనూ కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండండి.(Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)