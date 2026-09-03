/నేటి రాశి ఫలాలు..ఈ రాశుల వారు ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవడమే మంచిది.. ఆకస్మిక ధన నష్టం!

నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీ పరాభవమన సంవత్సరం, శ్రావణ మాసం, వర్ష రుతువు, దక్షిణాయనం, 2026 గురువారం, మూడవ తేదీ. పండితుల అభిప్రాయం ప్రకారం ఈరోజు ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవాల్సిన రాశులు ఏవి? కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే రాశులు ఏవి? అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి ఈరోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. బంధుమిత్రులతో కలిసి సమయాన్ని ఆనందంగా గడుపుతారు. కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు కూడా తీసుకుంటారు. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. ఏదైనా శుభవార్త వింటారు.
మిథున రాశి వారికి ఈరోజు అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది. పని చేసే చోట మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు, సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. అయితే, ఆరోగ్య విషయంలో కొంచెం ఇబ్బందులు ఎదురుకావచ్చు. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు.
కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు శుభకరంగానే ఉంటుంది. అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది, శుభవార్త వింటారు. ఎప్పటి నుంచో ఎదురుచూస్తున్న ఒక పని పూర్తవుతుంది. అయితే, ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది.
సింహ రాశి వారికి ఈరోజు ఫలితాలు మిశ్రమంగా ఉండవచ్చు. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఆచితూచి వ్యవహరించండి. ఒత్తిడికి లోనుకాకుండా ఉండండి. ఇతరులతో గొడవలకు దిగకండి. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు మానుకోవడమే మంచిది. అయితే కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది.
కుంభ రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆకస్మిక నిర్ణయాల వల్ల ఆర్థిక నష్టం కలిగే అవకాశం ఉంది, కావున ఒత్తిడికి లోనుకాకుండా ఉండటం మంచిది.(Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)