/నేటి రాశి ఫలాలు (సెప్టెంబర్ 6).. ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం, ఆ 2 రాశుల వారు జాగ్రత్త పడాల్సిందే!

నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈ రోజు శ్రీపరా భావనామ సంవత్సరం, శ్రావణ మాసం, వర్ష రుతువు, దక్షిణాయనం, 2026 సెప్టెంబర్ 6వ తేదీ, ఆదివారం. పండితుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఈ రోజు ఏ రాశులు శుభకార్యాలు చేపట్టాలి? ఏ రాశులు జాగ్రత్తగా ఉండాలి? అనే పూర్తి వివరాలను తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి: ఈ రోజు మీకు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు ఆలోచించి తీసుకోండి. కొత్త పనులు ప్రారంభిస్తారు, ఆర్థికంగా లాభాలు ఉంటాయి. ప్రయాణాలు చేయాల్సి రావచ్చు. కుటుంబంలో సఖ్యతను పెంచుకోవడం మేలు.
వృషభ రాశి: ఈ రోజు మీకు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఒత్తిడికి లోనుకాకుండా ఉండండి మరియు ఆరోగ్యం పట్ల జాగ్రత్త వహించండి. ప్రయాణాల్లో విజయం సాధిస్తారు, కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. కుటుంబంలో సామరస్యం పెరుగుతుంది.
కర్కాటక రాశి: ఈ రోజు మీకు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి పొదుపు చేయడం మంచిది. ఆరోగ్యం విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండండి. ఇతరులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉంటూ, ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి.
సింహ రాశి: ఈ రోజు మీకు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కొత్త పనులు ప్రారంభిస్తారు, ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది. కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. బంధుమిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ప్రయాణాలు చేస్తారు, అవి ఆర్థికంగా కూడా లాభదాయకంగా ఉంటాయి.
కుంభ రాశి: ఈ రోజు మీకు శుభకరమే అయినప్పటికీ, నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఆచితూచి వ్యవహరించండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించండి. ఇతరుల గొడవల్లో తలదూర్చకుండా ఉండండి. ప్రయాణాలను వాయిదా వేయడం మంచిది.(Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)