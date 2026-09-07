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నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈ రాశుల వారికి అదృష్ట యోగం! ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవాల్సిన రాశులు ఇవే!

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 07, 2026, 06:55 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 06:55 AM IST

నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం, శ్రావణ మాసం, వర్ష రుతువు, దక్షిణాయనం, 2026 సెప్టెంబర్ 7వ తేదీ, సోమవారం. పండితుల అంచనా ప్రకారం ఈరోజు ఏ రాశుల వారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది? ఏ రాశులు ప్రయాణాలను వాయిదా వేసుకోవాలి? ఆ పూర్తి వివరాలను తెలుసుకుందాం.
 

Aries1/5

మేష రాశి:

ఈరోజు మీకు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. మానసిక ఒత్తిడికి లోనయ్యే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి ఆరోగ్యం పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఇతరులతో అనవసరమైన గొడవలకు వెళ్లకండి. బంధుమిత్రులతో సమయాన్ని గడపడానికి ప్రయత్నించండి. దూర ప్రయాణాలను వాయిదా వేయండి. కొత్త పనులను ప్రారంభించకండి.  

Taurus2/5

వృషభ రాశి:

ఈరోజు ఫలితాలు మిశ్రమంగా ఉంటాయి. ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు ఆచితూచి వ్యవహరించండి. స్నేహితులను కలుస్తారు. ఏదైనా శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారంలో లాభాలు వస్తాయి, కొత్త పనులను ప్రారంభిస్తారు. కుటుంబంలో సఖ్యత, ఆరోగ్యం మెరుగుపడతాయి.  

Cancer3/5

కర్కాటక రాశి:

ఈరోజు మీకు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉన్నాయి. ఇతరులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. ఆర్థిక నష్టాలు వచ్చే అవకాశం ఉన్నందున జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అయితే, మీరు చేసే శ్రమకు తగిన లాభాలు కూడా లభిస్తాయి. కుటుంబంలో సామరస్యం పెరుగుతుంది. మీ క్రమశిక్షణ వల్ల మంచి పురోగతి సాధిస్తారు.  

Aquarius4/5

కుంభ రాశి:

ఈరోజు మీకు శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అన్ని విధాలా అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఆనందిస్తారు. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు అందుకోవడం వల్ల సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది.  

Pisces5/5

మీన రాశి:

ఈరోజు మీకు శుభకరంగానే ఉంటుంది. కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ప్రయాణాలు చేస్తారు. వాతావరణం ఆనందకరంగా ఉంటుంది.(Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)  

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