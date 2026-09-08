/నేటి రాశి ఫలాలు.. ప్రదోష వ్రతం వేళ ఈ రాశుల వారికి ఆకస్మిక ధనలాభం, దూర ప్రయాణాలు!

నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీ పరాభవమన సంవత్సరం, శ్రావణ మాసం, వర్ష రుతువు, దక్షిణాయనం. 2026 సెప్టెంబర్ 8వ తేదీ, మంగళవారం, ప్రదోష వ్రత ప్రత్యేకత కలిగిన రోజు. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు ఏ రాశుల వారు దూర ప్రయాణాలు చేస్తారు? ఏ రాశుల వారికి వ్యాపారాలు కలిసి వస్తాయి? ఆ పూర్తి వివరాలను తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఇతరుల గొడవల్లోకి తలదూర్చకండి. కొత్త పనులు చేపట్టకండి. అంతేకాకుండా, ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
మిథున రాశి వారికి కూడా ఈరోజు ఫలితాలు మిశ్రమంగా ఉంటాయి. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయండి. ప్రయాణాలను నివారించండి. వ్యాపారంలో కూడా హెచ్చుతగ్గులు ఉండవచ్చు, ఆకస్మిక నిర్ణయాలు తీసుకుంటే నష్టపోయే అవకాశం ఉంది.
కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. ఏదైనా శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది. కర్కాటక రాశి వారు దూర ప్రయాణాలు చేస్తారు. పని ప్రదేశంలో ప్రశంసలు అందుకోవడమే కాకుండా, కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది.
కుంభ రాశి వారికి ఈరోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని పనులు కలిసి వస్తాయి. ఆకస్మికంగా ధనలాభం కలిగే సూచనలు ఉన్నాయి. వ్యాపారాలు పుంజుకుంటాయి. దూర ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది.
మీన రాశి వారికి కూడా ఈరోజు శుభకరమైన ధనలాభ సూచనలు ఉన్నాయి. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. విద్యార్థులకు కూడా కలిసి వచ్చే రోజుగా చెప్పవచ్చు.(Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)