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ఈ రాశుల వారికి ఈరోజు ధన నష్టం.. మీ రాశి ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోండి!

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 09, 2026, 06:48 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 06:48 AM IST

నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీ పరాభవనామ సంవత్సరం, శ్రావణ మాసం, వర్ష ఋతువు, దక్షిణాయనం, 2026 సెప్టెంబర్ 9 బుధవారం. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు అదృష్టం కలిగించే రాశులు ఏవి? ఏ రాశులకు ఆర్థిక నష్టం వాటిల్లుతుంది? ఆ పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
 

Aries1/5

మేష రాశి

మేష రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఆచితూచి వ్యవహరించండి. ఇతరులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. ఆరోగ్యం పట్ల జాగ్రత్త వహించండి. మేష రాశి వారికి ఈరోజు ధన నష్టం కలిగే అవకాశం ఉంది.  

Taurus2/5

వృషభ రాశి

వృషభ రాశి వారికి ఈరోజు సానుకూలంగా సాగే రోజు. అన్ని విధాలా శుభసూచక ఫలితాలు లభిస్తాయి. కొత్త విషయాలు నేర్చుకుంటారు, శుభవార్తలు వింటారు. అయితే, వృషభ రాశి వారు పని ప్రదేశంలో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

Cancer3/5

కర్కాటక రాశి

కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు, అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది. అయితే, ఒత్తిడికి లోనుకాకుండా ఉండండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించండి. బంధుమిత్రులతో కలిసి వినోదాత్మకంగా గడుపుతారు. కోపాన్ని తగ్గించుకోవడం మంచిది.  

Leo4/5

సింహ రాశి

సింహ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకోవడం ఉత్తమం. ఇతరులతో గొడవలకు వెళ్లకండి. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. ప్రయాణాలను వాయిదా వేయడం మంచిది, లేదంటే నష్టం కలిగే అవకాశం ఉంది.  

Aquarius5/5

కుంభ రాశి

కుంభ రాశి వారికి ఈరోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కొత్త పనులు నేర్చుకుంటారు. శుభవార్తలు వింటారు. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఆచితూచి వ్యవహరించండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు.(Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)  

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