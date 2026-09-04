/నేటి రాశిఫలాలు.. శ్రీకృష్ణాష్టమి ప్రత్యేకం, వీరికి ధనయోగం..!

నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం, శ్రావణ మాసం, వర్ష రుతువు, దక్షిణాయనం. 2026 సెప్టెంబర్ 4వ తేదీ శుక్రవారం, శ్రీకృష్ణాష్టమి పర్వదినం సందర్భంగా అదృష్టం కలిసి వచ్చే రాశులు ఏవో, ఏం చేయాలో పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఆచితూచి వ్యవహరించండి. ఖర్చులను తగ్గించుకోవడం మంచిది. ఆరోగ్యం పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండండి. పని ప్రదేశంలో కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అన్ని విషయాల్లో ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోండి.
మిథున రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆకస్మిక నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు, దీనివల్ల ధన నష్టం కలిగే అవకాశం ఉంది. ఇతరుల గొడవల్లో తలదూర్చకండి. కుటుంబంలో సఖ్యతను పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి.
కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. అన్ని విధాలుగా కలిసి వస్తుంది. వ్యాపారాలు పుంజుకుంటాయి. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. అన్ని పనులు సజావుగా సాగుతాయి, అలాగే దూర ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం కూడా ఉంది.
సింహ రాశి వారికి ఈరోజు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. పని ప్రదేశంలో ప్రశంసలు పొందుతారు. దీనివల్ల సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. ఈరోజు పాజిటివ్గా సాగుతుంది. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది.
మకర రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కొత్త పనులు చేపట్టకండి, ఆర్థిక నష్టం కలిగే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించండి. ప్రయాణాలను వాయిదా వేయడం మంచిది. ఖర్చులను నియంత్రించుకోవడం అవసరం.
మీన రాశి వారికి ఈరోజు శుభకరమైన రోజు. బంధుమిత్రులతో కలిసి సమయాన్ని ఆనందంగా గడుపుతారు. కుటుంబంలో కూడా సఖ్యత పెరుగుతుంది.(Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)