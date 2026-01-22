English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Today Horoscope Telugu: గురువారం ఈ రాశి జాగ్రత్త! ఈరోజు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు తప్పక చూడండి..

Today Horoscope January 22 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం, మాఘమాసం, శిశిర రుతువు, ఉత్తరాయణం. 2026 జనవరి 22వ తేదీ గురువారం. పండితుల ప్రకారం కలిసి వచ్చే రాశులు ఏవి? ఏ వ్యాపారస్తులు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు మానుకోవాల్సిన రాశులు ఏవి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
 
 మేషరాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా కనిపిస్తుంది. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. అంతేకాదు ఉద్యోగంలో కూడా మంచి పేరు సంపాదించుకుంటారు. ఆరోగ్యం విషయంలో మాత్రం జాగ్రత్త పడాలి. ఆర్థికంగా బలంగా మారుతారు. ఏవైనా దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది.  

 మిథున రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగానే ఉంటుంది. కాస్త జాగ్రత్త వహించాలి. పని ప్రదేశంలో జాగ్రత్త వహించండి. ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. వ్యాపారస్తులు జాగ్రత్త వహించాలి. ఆకస్మిక ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది.  

 కర్కాటక వారికి కూడా ఈ వారం కాస్త ఇబ్బందికరంగానే ఉండవచ్చు. ఆరోగ్య విషయంలో జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. ఆశించిన ఫలితాలు కోసం శ్రమించాల్సి ఉంటుంది. జాగ్రత్త వ్యాపారస్తులు కూడా కాస్త నిర్ణయాలు తీసుకోండి. పని ఒత్తిడి కూడా కాస్త ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంది.  

 తులారాశి వారికి శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఆర్థికంగా బాగుంటుంది. వ్యాపారాలకు కూడా కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించవచ్చు. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. అంతేకాదు ఆర్థికంగా కూడా నిలదొక్కుకుంటారు. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది.  

 వృశ్చిక రాశి వారికి ఈరోజు ఆర్థికంగా నెలలో కొన్ని రోజు కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా మెరుగ్గా మారుతుంది.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

