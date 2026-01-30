English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ధన నష్టం వచ్చే సూచనలు ఉన్న రాశులు ఇవే!

Today Horoscope January 30 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం. 2026 జనవరి 30 శుక్రవారం. మాఘమాసం శిశిర రుతువు, ఉత్తరాయణం. ప్రదోష వ్రతం ప్రత్యేకం. భీష్మద్వాదశి. అదృష్టం కలిసి వచ్చే రాశులు ఏవి? ఏ రాశిలో ఎలాంటి విషయాలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
 
 మేష రాశి వారికి రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు సైతం పూర్తి చేస్తారు. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. ఆకస్మిక ధన లాభం వచ్చే సూచనలు. అయితే ఇతరులతో గొడవలకు దిగకుండా ఉండండి. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు కూడా జాగ్రత్త.   

 మిథున రాశి వారికి కూడా ఈరోజు పాజిటివ్‌గా సాగిపోయే రోజు కోరుకున్న పనులు సజావుగా సాగిపోతాయి. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేసే రోజు. ఆరోగ్యం కూడా కలిసి వస్తుంది. అయితే ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి.   

 కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. పని ప్రదేశంలో జాగ్రత్త అదేవిధంగా జీవితానికి సంబంధించి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్త. కుటుంబ సభ్యుల్లో సఖ్యత పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. ఆరోగ్య విషయంలో జాగ్రత్త. సమాజంలో గౌరవం పెరగాలంటే కాస్త ఓపిగ్గా ఉండటం మంచిది . తొందరపాటు నిర్ణయాలు పనికిరాదు.  

 సింహరాశి వారికి ఈరోజు శుభప్రదమే. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. దూర ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. విద్యార్థులకు కూడా కలిసి వచ్చే రోజు. సింహ రాశి వారికి వ్యాపారాలు కూడా కలిసి వస్తాయి. ఆర్థికంగా లాభపడతారు.   

 కుంభరాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. మానసికంగా హాయిగా సాగిపోతుంది. ఆచితూచి ఆలోచిస్తేనే కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. బద్దకం వీడితే మంచిది. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

