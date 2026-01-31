Today Horoscope Telugu: నేటి రాశిఫలాలు.. శనిత్రయోదశి ప్రత్యేకం ఈ రాశులకు శుభవార్తలు.. ఈ రాశులకు నష్ట సూచనలు!

Today Horoscope January 31 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం , మాఘమాసం, శిశిర రుతువు, ఉత్తరాయణం 2026 జనవరి 31వ తేదీ శనివారం. శని త్రయోదశి ప్రత్యేక ఈరోజు జాగ్రత్త వహించాల్సిన రాశుల జాబితా ఏంటో తెలుసుకుందాం..
మేష రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కోపం తగ్గించుకోవడం మంచిది. ఇతర గొడవల్లో తలదూర్చకండి. ఈరోజు నోరు అదుపులో పెట్టుకోండి. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోండి. ఈరోజు వ్యాపారాలు కూడా మిశ్రమంగా ఉంటాయి. ఆర్థిక నష్టం వాటిల్లే అవకాశం కూడా ఉంది.
కర్కాటక రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆకస్మిక నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా ఉండండి. తద్వారా అనుకున్న ఫలితాలు సాధిస్తారు. పని ప్రదేశంలో కాస్త జాగ్రత్త నిర్ణయాలు తీసుకోండి. ఇతరులతో గొడవలు దిగకుండా ఉండటం మంచిది. ఆర్థిక నష్టం వచ్చే అవకాశం ఉంది .ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్త.
సింహరాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమమే. కీలక నిరాల విషయంలో జాగ్రత్త, ఆరోగ్యం పై దృష్టి పెట్టండి. ఏమైనా కొత్త పనులు ప్రారంభించే అవకాశం ఉంటే ఆచితూచి నిర్ణయించండి. ఈరోజు దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. కోపం కూడా తగ్గించుకోవడం మంచిది. స్ట్రెస్ తీసుకోకుండా ఉండండి.
ధనస్సు రాశి వారికి రుచి భద్రంగా ఉంటుంది. అనుకున్న పనులన్నీ సజావుగా సాగిపోతాయి. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఒక శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు.
కుంభరాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంది. కొత్త ప్రయాణాలు చేయకూడదు. కొత్త ప్రాజెక్టులు చేపట్టకూడదు. శ్రద్ధతో నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. పెత్తనాలకు పోవడం వల్ల ఆర్థిక నష్టం వాటిల్లుతుంది. సమాజంలో గౌరవం దెబ్బతింటుంది.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)