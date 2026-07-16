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నేటి రాశిఫలాలు..జూలై 16 రాశిఫలాలు.. ఆ 5 రాశుల వారికి అద్భుత విజయాలు!

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 16, 2026, 06:55 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 06:55 AM IST

నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీ పరాభవనామ సంవత్సరం, ఆషాడమాసం, గ్రీష్మ రుతువు, ఉత్తరాయణం, 2026 జూలై 16వ తేదీ గురువారం. పండితుల అంచనా ప్రకారం ఈరోజు అదృష్టం కలిసివచ్చే రాశులు ఏవి? ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవాలా? ఈ పూర్తి వివరాలను తెలుసుకుందాం.
 

Aries1/5

మేష రాశి:

మేష రాశి వారికి ఈరోజు అత్యంత కీలకమైన రోజు. అప్రమత్తంగా ఉండండి, అప్పుడు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. ఏదైనా శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులను కూడా పూర్తి చేస్తారు. ఒత్తిడిని అధిగమిస్తే విజయం లభిస్తుంది, అయితే కోపాన్ని తగ్గించుకోవడం మంచిది.  

Gemini2/5

మిథున రాశి:

మిథున రాశి వారికి కూడా ఈరోజు సానుకూలంగా సాగుతుంది. ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. అయితే, కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్త వహించండి, లేదంటే ఆర్థిక నష్టాలు కలిగే అవకాశం ఉంది.  

Cancer3/5

కర్కాటక రాశి:

కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఆచితూచి వ్యవహరించండి. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సఖ్యతను పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. అనవసర ఖర్చులను తగ్గించుకోండి. కర్కాటక రాశి వారు ఈరోజు ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది.  

Saggittarius4/5

ధనుస్సు రాశి:

ధనుస్సు రాశి వారికి ఈరోజు శుభప్రదంగా, సానుకూలంగా ఉంటుంది. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు లభిస్తాయి. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. వీరికి వ్యాపారాలలో కూడా లాభాలు అందుతాయి.  

Pisces5/5

మీన రాశి:

మీన రాశి వారికి ఈరోజు విజయం వరిస్తుంది. అన్ని విధాలా అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. ఈ రోజు సానుకూలంగా సాగుతుంది. మీన రాశి వారు ఈరోజు కాస్త శ్రద్ధ వహిస్తే విజయం సాధిస్తారు. కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు.(Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)  

TAGS:
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