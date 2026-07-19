/నేటి రాశిఫలాలు 19 జూలై 2026.. ఈ 5 రాశుల వారికి బంపర్ అదృష్టం, ప్రమోషన్ ఖాయం!

నేటి రాశి ఫలాలు..ఈరోజు శ్రీ పరాబావనామ సంవత్సరం, ఆషాడ మాసం, గ్రీష్మ రుతువు, దక్షిణాయనం, 2026 జూలై 19వ తేదీ, ఆదివారం, షష్టి. పండితుల ప్రకారం ఏ రాశులకు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది? ఏ రాశి వారు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి అనే పూర్తి వివరాలను తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి ఈరోజు అన్ని విధాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. పని చేసే చోట మంచి ప్రశంసలు లభిస్తాయి, ప్రమోషన్ పొందే అవకాశం కూడా ఉంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. ఆర్థిక లాభాలు పొందుతారు. ఆరోగ్యం విషయంలో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
మిథున రాశి వారికి కూడా ఈరోజు శుభకరమే. వ్యాపారస్తులకు కలిసి వచ్చే రోజు, ఎప్పటి నుంచో ఎదురుచూస్తున్న శుభవార్త వింటారు. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరగడంతో పాటు ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. విద్యార్థులకు ఇది శుభసూచకం.
కర్కాటక రాశి వారికి కూడా ఈరోజు సుఖసంతోషాలు కలిగిస్తుంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతి పొందే అవకాశం ఉంది. ఎదురుచూస్తున్న శుభవార్త వింటారు. వ్యాపారస్తులకు కూడా అనుకూలమైన సమయం. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. ఆధ్యాత్మిక యాత్రలు చేసే అవకాశం ఉంది.
కుంభ రాశి వారు ఈరోజు కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు, అవి కలిసి వస్తాయి. కెరీర్ పరంగా ఇది శుభసూచకం. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభిస్తారు,ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరగడంతో పాటు, బంధుమిత్రులతో కలిసి ప్రయాణాలు చేస్తూ సరదాగా గడుపుతారు.
మీన రాశి వారికి కూడా ఈరోజు శుభకరమే. పని ప్రదేశంలో పదోన్నతి పొందే అవకాశం ఉంది. శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు, ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది.(Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)