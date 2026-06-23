/Today Horoscope: సింహ రాశికి ఆఫీసులో ప్రశంసలు.. కుంభ రాశికి ఆర్థిక నష్టం? నేటి పూర్తి రాశిఫలాలు ఇవే!

Today Astrology 23 June Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీపరా భవనామ సంవత్సరం, జేష్ట మాసం, 2026 జూన్ 23వ తేదీ, మంగళవారం. పండితుల అంచనాల ప్రకారం ఈరోజు ఏ రాశుల వారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి అనే పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఈ రోజు మీకు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు చాలా ఆలోచించి ముందుకు వెళ్లండి. ఆరోగ్య విషయంలో నిర్లక్ష్యం వద్దు, ఆర్థికంగా నష్టపోయే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ సభ్యులతో సఖ్యతగా ఉండటానికి ప్రయత్నించండి. వృత్తిపరంగా జాగ్రత్తగా ఉంటే విజయం సాధించవచ్చు.
ఈ రోజు కూడా మిశ్రమంగానే ఉంటుంది. కొత్త పనులలోకి దిగకండి, పని ప్రదేశంలో అప్రమత్తంగా ఉండండి. ఇబ్బందులు కలిగించే పనులకు దూరంగా ఉండాలి. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు తొందరపడకండి, లేదంటే ఆర్థిక నష్టం వచ్చే ప్రమాదం ఉంది.
మీకు ఈ రోజు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. మీరు చేసే ప్రతి పనిలో విజయం లభిస్తుంది. ఆరోగ్యంపై కొంచెం శ్రద్ధ వహించండి. నిర్ణయాలు ఆలోచించి తీసుకోండి. అదృష్టం మీ వెంటే ఉంటుంది. ప్రయాణాలు చేసే సూచనలు ఉన్నాయి. మీరు శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది.
ఈ రోజు మీకు శుభ ఫలితాలే కనిపిస్తున్నాయి. మీరు తీసుకునే ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు అనుకూలిస్తాయి. ఆఫీసు లేదా పని ప్రదేశంలో అందరి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. బంధుమిత్రులతో కలిసి సమయాన్ని సంతోషంగా గడుపుతారు. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి ఇది మంచి సమయం.
ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్త వహించండి. కోపాన్ని తగ్గించుకోవడం మీకు మంచిది. ఆలోచించి అడుగులు వేస్తే అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది. అనుకోని నిర్ణయాల వల్ల ఆర్థిక నష్టం కలిగే అవకాశం ఉంది.(Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)