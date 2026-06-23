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Today Horoscope: సింహ రాశికి ఆఫీసులో ప్రశంసలు.. కుంభ రాశికి ఆర్థిక నష్టం? నేటి పూర్తి రాశిఫలాలు ఇవే!

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 23, 2026, 06:42 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 06:42 AM IST

Today Astrology 23 June Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీపరా భవనామ సంవత్సరం, జేష్ట మాసం, 2026 జూన్ 23వ తేదీ, మంగళవారం. పండితుల అంచనాల ప్రకారం ఈరోజు ఏ రాశుల వారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి అనే పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
 

Aries1/5

మేష రాశి:

ఈ రోజు మీకు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు చాలా ఆలోచించి ముందుకు వెళ్లండి. ఆరోగ్య విషయంలో నిర్లక్ష్యం వద్దు, ఆర్థికంగా నష్టపోయే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ సభ్యులతో సఖ్యతగా ఉండటానికి ప్రయత్నించండి. వృత్తిపరంగా జాగ్రత్తగా ఉంటే విజయం సాధించవచ్చు.  

Gemini2/5

మిథున రాశి:

ఈ రోజు కూడా మిశ్రమంగానే ఉంటుంది. కొత్త పనులలోకి దిగకండి, పని ప్రదేశంలో అప్రమత్తంగా ఉండండి. ఇబ్బందులు కలిగించే పనులకు దూరంగా ఉండాలి. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు తొందరపడకండి, లేదంటే ఆర్థిక నష్టం వచ్చే ప్రమాదం ఉంది.  

Cancer3/5

కర్కాటక రాశి:

మీకు ఈ రోజు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. మీరు చేసే ప్రతి పనిలో విజయం లభిస్తుంది. ఆరోగ్యంపై కొంచెం శ్రద్ధ వహించండి. నిర్ణయాలు ఆలోచించి తీసుకోండి. అదృష్టం మీ వెంటే ఉంటుంది. ప్రయాణాలు చేసే సూచనలు ఉన్నాయి. మీరు శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది.  

Leo4/5

సింహ రాశి:

ఈ రోజు మీకు శుభ ఫలితాలే కనిపిస్తున్నాయి. మీరు తీసుకునే ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు అనుకూలిస్తాయి. ఆఫీసు లేదా పని ప్రదేశంలో అందరి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. బంధుమిత్రులతో కలిసి సమయాన్ని సంతోషంగా గడుపుతారు. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి ఇది మంచి సమయం.  

Aquarius5/5

కుంభ రాశి:

ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్త వహించండి. కోపాన్ని తగ్గించుకోవడం మీకు మంచిది. ఆలోచించి అడుగులు వేస్తే అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది. అనుకోని నిర్ణయాల వల్ల ఆర్థిక నష్టం కలిగే అవకాశం ఉంది.(Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)  

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