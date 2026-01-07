Rashi Phalalu: నేటి రాశిఫలాలు.. పని విషయంలో ఈరోజు జాగ్రత్త, వ్యాపారంలో నష్టం తప్పదు..!

Today Horoscope January 7 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసునామ సంవత్సరం, పుష్యమాసం, హేమంత ఋతువు. దక్షిణాయనం 2026 జనవరి 7వ తేదీ బుధవారం పండితుల ప్రకారం అదృష్టం కలిసి వచ్చే రాశులు ఏవి? ఏ రాశులు పెండింగ్లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేయాలి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
మేష రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఇబ్బందులతో కూడుకొని ఉండే సమయం అని చెప్పొచ్చు. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోండి. పని ప్రదేశంలో కాస్త జాగ్రత్త వహించడం మంచిది. చిరాకు తెచ్చుకోవడం వల్ల ఇబ్బందులు కలుగుతాయి. కాస్త ఓపిగ్గా పనులు పూర్తి చేయండి.
వృషభ రాశి వారికి ఈరోజు అన్ని విధాలా కలిసి వచ్చే రోజు. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు సైతం పూర్తిచేస్తారు. చిరకాల మిత్రులను కలిసే అవకాశం ఉంది. కొన్ని బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. మొత్తానికి ఈరోజు ఒక శుభవార్త కూడా వినే అవకాశం ఉంది.
కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఎంతైనా కాస్త జాగ్రత్త వహించాల్సిన రోజు. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. అంతేకాదు ఈరోజు కాస్త పనులు పెండింగ్లో పడతాయి. ఆ పని విషయంలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోండి.
సింహరాశి వారికి కూడా ఈరోజు కలిసి వచ్చే రోజు. విద్యార్థులకు శుభవార్త, వ్యాపారంలో కూడా కలిసి వచ్చే రోజు. అయితే కాస్త ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. సింహరాశి వారు ఆకస్మిక నిర్ణయాలు తీసుకోవటం వల్ల నష్టపోయే అవకాశం ఉంది. పెద్దల సూచన మేరకు మెలగండి.
కుంభరాశి వారికి ఈరోజు అనే విధాలా కలిసి వచ్చే రోజు. అనుకూలంగా ఉంటుంది. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. వ్యాపారులకు కలిసి వచ్చే రోజు. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)