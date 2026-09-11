/నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈ రాశుల వారికి లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం.. వ్యాపారంలో భారీ లాభాలు!

నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీ పరాభవ నాన సంవత్సరం, శ్రావణ మాసం, వర్ష రుతువు, దక్షిణాయనం, 2026 సెప్టెంబర్ 11వ తేదీ, శుక్రవారం. పండితుల ప్రకారం, ఈరోజు ఏ రాశులు కొత్త పనులు ప్రారంభించకూడదు? ఏ రాశుల వ్యాపారాలు లాభసాటిగా ఉంటాయి అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి: ఈరోజు మీకు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్య విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండండి, ప్రయాణాలను వాయిదా వేయండి. కొత్త పనులు ప్రారంభించేటప్పుడు ఇతరుల గొడవల్లో చిక్కుకోకుండా జాగ్రత్త వహించండి.
మిథున రాశి: ఈరోజు మీకు అన్ని విధాలా శుభకరంగా ఉంటుంది. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఆలోచించి తీసుకుంటారు. వ్యాపారస్తులకు మంచి లాభాలు ఉన్నాయి. ప్రయాణాలు చేస్తారు. పని చేసే చోట ప్రశంసలు లభిస్తాయి. ప్రమోషన్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది.
కర్కాటక రాశి: ఈరోజు మీకు మిశ్రమంగానే ఉంటుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్త అవసరం. కొత్త పనులు ప్రారంభించకండి, దూర ప్రయాణాలను వాయిదా వేయండి. ఖర్చులను అదుపులో ఉంచుకోండి.
సింహ రాశి: ఈరోజు మీకు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. అన్ని విషయాల్లో కలిసి వస్తుంది. మీరు ఎప్పటి నుంచో ఎదురుచూస్తున్న శుభవార్త వింటారు. పెండింగ్లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేస్తారు. సింహ రాశి వారికి ఈరోజు చాలా అనుకూలంగా ఉంది.
కుంభ రాశి: ఈరోజు మీకు శుభకరం. కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు, ప్రయాణాలు చేస్తారు. విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు, శుభవార్తలు వింటారు.(Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)