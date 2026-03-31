Gold Rate Today: బంగారం కొనాలనుకునే వారికి గోల్డెన్ టైమ్.. భారీగా తగ్గిన ధరలు.. నేడు హైదరాబాద్, విజయవాడలో రేట్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?

Gold Rate Today: అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో బంగారం ధరలు అనూహ్యంగా పడిపోతున్నాయి. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఒకే రోజు భారీ స్థాయిలో ధరలు తగ్గడం పసిడి ప్రియులను ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది. ముఖ్యంగా అమెరికా అధ్యక్షుడిగా డొనాల్డ్ ట్రంప్ బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత డాలర్ విలువ విపరీతంగా బలపడటం, బిట్‌కాయిన్ వంటి ప్రత్యామ్నాయ పెట్టుబడుల వైపు ఇన్వెస్టర్లు మొగ్గు చూపడం వల్ల బంగారం డిమాండ్ తగ్గింది.
 
ఎందుకు తగ్గుతున్నాయి? డొనాల్డ్ ట్రంప్ అనుసరిస్తున్న  అమెరికా ఫస్ట్  విధానాలు, దిగుమతి సుంకాలపై ఆయన తీసుకుంటున్న కఠిన నిర్ణయాలు అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌ను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. డాలర్ ఇండెక్స్ పెరగడం వల్ల బంగారం పై ఒత్తిడి పెరిగింది. దీనికి తోడు రష్యా, ఇరాన్ వంటి దేశాలు తమ బడ్జెట్ లోటును పూడ్చుకోవడానికి బంగారు నిల్వలను విక్రయిస్తున్నాయన్న వార్తలు కూడా మార్కెట్ పతనానికి కారణమయ్యాయి.

హైదరాబాద్, విజయవాడలో నేటి ధరలు (మార్చి 31, 2026): తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బంగారం ధరలు గణనీయంగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. ప్రధాన నగరాలైన హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నంలో ధరలు దాదాపు ఒకే విధంగా ఉన్నాయి:

22 క్యారెట్ల బంగారం (ఆభరణాల బంగారం): నిన్నటితో పోలిస్తే 10 గ్రాముల (తులం) పై సుమారు రూ. 1,250 తగ్గి, ప్రస్తుతం రూ 1,48,921 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. 24 క్యారెట్ల బంగారం (ప్యూర్ గోల్డ్): దీని ధర కూడా భారీగా క్షీణించి, 10 గ్రాములకు రూ. 1,36,512 వద్ద కొనసాగుతోంది. ఇది గత కొన్ని నెలల్లోనే అత్యల్ప స్థాయి కావడం గమనార్హం.

కొనుగోలుదారులకు సూచన: పెళ్లిళ్ల సీజన్ సమీపిస్తున్న తరుణంలో ధరలు ఇలా తగ్గడం మధ్యతరగతి ప్రజలకు పెద్ద ఊరట అని చెప్పాలి. నిపుణుల విశ్లేషణ ప్రకారం, అంతర్జాతీయ అనిశ్చితి కొనసాగితే ధరలు మరికొంత కాలం ఇలాగే స్థిరంగా లేదా స్వల్పంగా తగ్గే అవకాశం ఉంది. అయితే, దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులు ఈ పతనాన్ని ఒక అవకాశంగా తీసుకుని బంగారాన్ని కొనుగోలు చేయవచ్చు. ధరలు ఎప్పుడు మళ్ళీ పుంజుకుంటాయో చెప్పలేము కాబట్టి, అవసరమున్న వారు ఇప్పుడే ప్లాన్ చేసుకోవడం ఉత్తమం.

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

