  • Holiday Today: ఈరోజు విద్యాసంస్థలకు సెలవు ప్రకటించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం.. కారణమేమిటంటే!

India Public Holiday 
కొన్ని రాష్ట్రాలలో..ప్రభుత్వం అక్టోబర్ 31 న సెలవుదినంగా ప్రకటించింది. మోంథా తుఫాను ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, తమిళనాడు, ఒడిశా రాష్ట్రాల్లో పాఠశాలలు మూసివేశారు. కొన్ని జిల్లాల్లో స్కూల్స్‌ను తాత్కాలిక ఉపశమన కేంద్రాలుగా మార్చారు.
భారతదేశంలోని చాలా రాష్ట్రాల్లో దీపావళి, ఛఠ్ పూజల సెలవులు ముగిశాయి. ఎక్కువ పాఠశాలలు అక్టోబర్ 31నుంచి తిరిగి ప్రారంభమయ్యాయి. అయితే, మోంథా తుఫాను కారణంగా కొన్ని రాష్ట్రాల్లో పాఠశాలలు, కళాశాలలు, ఆంగన్వాడీలు మూసివేయబడ్డాయి.

భారీ వర్షాలు, తుఫాను హెచ్చరికల కారణంగా రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో రెడ్, ఆరెంజ్, యెల్లో.. అలర్టులు జారీ అయ్యాయి. కాకినాడ, చిత్తూరు, నెల్లూరు, తూర్పు గోదావరి, విశాఖపట్నం, గుంటూరు, ప్రకాశం జిల్లాల్లో పాఠశాలలు అక్టోబర్ 27 నుండి 31 వరకు మూసివేయబడ్డాయి. పలు జిల్లాల్లో 10,000 మందికి పైగా ప్రజలను స్కూల్స్, ప్రభుత్వ భవనాల్లో ఏర్పాటు చేసిన రీలీఫ్ క్యాంపులకు తరలించారు.

ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తుండటంతో ఈరోజు కూడా పాఠశాలలు మూసివేయబడ్డాయి. వాతావరణం ఇంకా మారకపోవడంతో, అవసరమైతే జిల్లాస్థాయి అధికారులు మరోరోజు సెలవు ప్రకటించవచ్చు.  

చెన్నై, తిరువల్లూర్, రాణిపేట్ జిల్లాలకు ఐఎండి ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఈ జిల్లాల్లో విద్యార్థుల భద్రత దృష్ట్యా పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించారు. వాతావరణ పరిస్థితిని పరిశీలిస్తూ అధికారులు మరిన్ని జిల్లాల్లో సెలవులు ఇవ్వాలా అనే విషయంపై నిర్ణయం తీసుకుంటున్నారు.

తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల స్కూల్ వాట్సాప్ గ్రూప్.. అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో తాజా సమాచారాన్ని పరిశీలించాలని సూచిస్తున్నారు. వర్షాల కారణంగా చాలా ప్రాంతాల్లో సెలవు ప్రకటనలు రాత్రివేళల్లో వస్తున్నాయి.

