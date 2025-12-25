English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Today Petrol Diesel Price: పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు ప్రకటన.. ఏ నగరంలో ఎంత..? ఇక్కడ చెక్ చేయండి..!

Petrol Diesel Rates in Hyderabad: పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు మన దేశంలో స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి. ప్రతి రోజూ ఉదయం ఆరు గంటలకు చమురు మార్కెటింగ్ కంపెనీలు ప్రతిరోజూ ఉదయం 6 గంటలకు పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలను  అప్‌డేట్ చేస్తాయి. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ముడి చమురు ధరలు, కరెన్సీ మారకపు రేట్లలో హెచ్చుతగ్గులకు పెట్రోల్ ధరల్లో మార్పులు ఉంటాయి. నేటి (గురువారం) ధరలు ఎలా ఉన్నాయో ఇక్కడ చెక్ చేయండి. 
 
లోక్‌సభ ఎన్నికలకు ముందు పెట్రోల్ ధరలు తగ్గించిన కేంద్రం.. మళ్లీ పెంచలేదు. మే 2022 నుంచి పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల్లో ఎలాంటి మార్పులేదు.  

చమురు మార్కెటింగ్ కంపెనీలు (OMCలు) ప్రతిరోజూ ఉదయం 6 గంటలకు ఇంధన ధరలను వెల్లడిస్తాయి. ఎక్సైజ్ సుంకాలు, కేంద్ర, రాష్ట్ర స్థాయి ట్యాక్స్‌లు, ఇతర ట్యాక్స్‌లను బట్టి ఒక్కో నగరంలో ధరలు ఒక్కో విధంగా ఉంటాయి.  

గత 24 గంటల్లో భువనేశ్వర్‌లో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు 0.23 పైసలు తగ్గాయి. నేడు లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ.100.93, లీటర్ డీజిల్ ధర 92.51 రూపాయలుగా ఉంది.  

ప్రధాన నగరాల్లో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు ఇలా.. ==> ఢిల్లీలో లీటర్ రూ.94.77, రూ.87.67 ==> కోల్‌కతాలో లీటరుకు రూ.105.41, రూ.92.02 ==> ముంబైలో లీటరుకు రూ.103.54, రూ.90.03 ==> చెన్నైలో లీటరుకు రూ.100.90, రూ.92.48

తెలుగు రాష్ట్రాల విషయానికి వస్తే.. హైదరాబాద్‌లో లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ.107.46 ఉండగా.. డీజిల్ ధర 95.70 రూపాయలుగా ఉంది. ఏపీలో పెట్రోల్ రూ.109.55, డీజిల్ రూ.97.24 గా ఉంది.

