English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Petrol Diesel Price: పెట్రోల్, డీజిల్ ఇవాళ్టి ధరలు ప్రకటన.. ఏ నగరంలో ఎంత ఉన్నాయంటే..?

Petrol Diesel Price: పెట్రోల్, డీజిల్ ఇవాళ్టి ధరలు ప్రకటన.. ఏ నగరంలో ఎంత ఉన్నాయంటే..?

Petrol Diesel Price Today: మన దేశంలో పెట్రోల్ ధరలు ప్రతి రోజూ ఉదయం ఆరు గంటలకు అప్‌డేట్ అవుతాయి. ప్రపంచ ముడి చమురు ధరలు, కరెన్సీ మార్పిడి, ప్రభుత్వ ట్యాక్స్ విధానాలకు అనుగుణంగా పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు ఉంటాయి. ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు విధించే ట్యాక్స్‌లు ఆధారంగా నగరాలను బట్టి ధరలు మారుతాయి.
1 /5

పెట్రోల్, డీజిల్ ఉత్పత్తికి ముడి చమురు చాలా అవసరం. అందుకే పెట్రోల్ ధరలలో ముడి చమురు కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అంతేకాకుండా యూఎస్ డాలర్‌తో పోలిస్తే మన రూపాయి బలహీనపడినప్పుడు ఇంధన ఖర్చులు పెరుగుతాయి. రిటైల్ ధరలలో కేంద్ర, రాష్ట్ర స్థాయి ట్యాక్స్‌లు కూడా ప్రభావం చూపిస్తాయి.

2 /5

శుద్ధి ఖర్చులు, మార్కెట్ సరఫరా, డిమాండ్ డైనమిక్స్ ద్వారా పెట్రోల్ ధరల్లో మార్పు జరుగుతుంది. ముడి చమురు శుద్ధి ఖర్చు నేరుగా ఇంధన ధరలపై ప్రభావం ఉంటుంది. అదేవిధంగా వినియోగానికి డిమాండ్ పెరగడం ధరల పెరుగుదల కారణం అవుతుంది. 

3 /5

ప్రధాన నగరాల్లో శనివారం పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు ఇలా.. => న్యూఢిల్లీ: పెట్రోల్ రూ.94.72/లీ, డీజిల్ రూ.87.62/లీ. => ముంబై: పెట్రోల్ రూ.104.21/లీ, డీజిల్ రూ.92.15/లీ. => బెంగళూరు: పెట్రోల్ రూ.102.92/లీ, డీజిల్ రూ.89.02/లీ. => హైదరాబాద్: పెట్రోల్ రూ.107.46/లీ, డీజిల్ రూ.95.70/లీ.

4 /5

తమ నగరంలోని తాజా పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలను SMS ద్వారా కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు.  => Indian Oil: Send RSP <Dealer Code> to 9224992249 => Bharat Petroleum: Send RSP <Dealer Code> to 9223112222 => Hindustan Petroleum: Send HPPRICE <Dealer Code> to 9222201122

5 /5

గత కొద్ది రోజులుగా దేశవ్యాప్తంగా పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి. అయితే ఇటీవల పెట్రోల్, డీజిల్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీని లీటర్‌పై రూ.2 పెంచుతూ కేంద్ర నిర్ణయం తీసుకోగా.. ఆ ప్రభావం పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలపై పడలేదు. 

Petrol Diesel Price Petrol Diesel Price Today Petrol Diesel Rate Today Petrol Diesel price

Next Gallery

Hardik Pandya: నటాషాతో విడాకుల తర్వాత మరో హీరోయిన్‌తో హార్దిక్ పాండ్యా..సగం సగం బట్టలేసుకోని..!