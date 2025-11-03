Petrol Price: పెట్రోల్ ధరలు అధికంగా ఉండే టాప్-8 దేశాలు.. లీటర్ ఎంతంటే..?

Today Petrol Price: పెట్రోల్ ధరలు కొన్ని దేశాల్లో తక్కువ ఉంటే.. మరికొన్ని దేశాల్లో మాత్రం చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. ఆయా దేశాల ప్రభుత్వాలు ట్యాక్స్లు, రవాణా ఖర్చుల, ఇతర వ్యయాలపై ఆధారపడి పెట్రోల్ ధరలు ఉంటాయి. మన దేశంలో దాదాపు అన్ని రాష్ట్రాల్లో లీటర్ పెట్రోల్ 100 రూపాయలపైనే ఉంది. అత్యధిక ధర ఉండే టాప్-8 దేశాల గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం..
సింగపూర్లో పెట్రోల్ ధర 2.84 డాలర్లు (రూ.252.06)గా ఉంది. ఈ దేశంలో స్థానిక చమురు వనరులు కూడా లేవు. మొత్తం గ్యాసోలిన్ను దిగుమతి చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
ఐస్లాండ్ దేశంలో పెట్రోల్ ధర 2.52 డాలర్లుగా ఉంది. అంటే మన కరెన్సీలో 223.66 రూపాయలు. వివిక్త ద్వీప దేశం కావడంతో.. అధిక రవాణా, దిగుమతి ఖర్చుల కారణంగా ధరలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.
నెదర్లాండ్స్ దేశంలో పెట్రోల్ ధర $2.44 (రూ.216.56). ఈ దేశంలో అధిక ట్యాక్స్ల కారణంగా ధరలు కాస్త ఎక్కువగా ఉన్నాయి.
మొరాకో దేశంలో లీటర్ పెట్రోల్ ధర 2.39 డాలర్లు (రూ.212.17). అధిక మెయింటెనెన్స్, ఎక్కువ ట్యాక్స్ల కారణంగా పెట్రోల్ ధరలు ఇక్కడ ఎక్కువగా ఉన్నాయి.
డెన్మార్క్లో పెట్రోల్ ధర 2.23 (రూ.197.97) డాలర్లుగా ఉంది. ప్రభుత్వ స్కీమ్స్కు బడ్జెట్ కోసం ఇక్కడ ఇంధనంపై అధిక ట్యాక్స్లు ఉన్నాయి.
ఇజ్రాయెల్ దేశంలో లీటర్ పెట్రోల్ $2.17 (192.64). ప్రజా సేవ, రక్షణ కోసం నిధులు కోసం, నిరంతర దేశంలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు, అధిక ట్యాక్స్ల కారణంగా ధరలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.
లించెన్స్టెయిన్లో పెట్రోల్ ధర 2.06 డాలర్లుగా ఉంది. అధిక జీవన ప్రమాణాలు, దిగుమతులపై అతిగా ఆధారపడటంతో చమురు ధరలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.
స్విట్జర్లాండ్లో దేశంలో లీటర్ పెట్రోల్ 2.15 డాలర్లు. ఈ దేశంలో ఇంధనం దిగుమతి కోసం చాలా ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటుంది.