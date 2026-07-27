/నేడు ఈ 4 రాశుల జాతకం మారబోతోంది.. మిగతా వారు ఈ విషయంలో జాగ్రత్త పడాల్సిందే!

నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం, ఆషాడ మాసం, గ్రీష్మ రుతువు, దక్షిణాయణం, 2026 జూలై 27వ తేదీ, సోమవారం. పండితుల అంచనాల ప్రకారం, ఈరోజు ఏ రాశులకు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది? ఏ రాశులు దూర ప్రయాణాలు మానుకోవాలి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి: వారికి ఈరోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఆచితూచి వ్యవహరించండి. దూర ప్రయాణాలను నివారించడం. ప్రయాణాలను వాయిదా వేయడం మంచిది. కోపాన్ని తగ్గించుకోవాలి, అలాగే ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
మిథున రాశి: ఈరోజు వారికి ఆనందదాయకంగా సాగుతుంది. అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది. కొత్త శుభవార్తలు వింటారు. పెండింగ్లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేస్తారు. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది, కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది.
కర్కాటక రాశి: ఈరోజు వారికి శుభకరంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం ద్వారా విజయం సాధిస్తారు.
కుంభ రాశి: ఈరోజు వారికి శుభకరం. ఆర్థిక లాభం కలుగుతుంది, వ్యాపారస్తులకు కూడా కలిసి వస్తుంది. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. పదోన్నతి పొందే అవకాశం ఉంది మరియు కొత్త ఉద్యోగాలు చేపట్టే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.
మీన రాశి: ఈరోజు వారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. ఎప్పటి నుంచో ఎదురుచూస్తున్న శుభవార్త వింటారు. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు, సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది, వ్యాపారంలో విజయం సాధిస్తారు. (Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)