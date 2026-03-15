Today Rashifal: నేటి రాశిఫలాలు.. కొన్ని రాశులకు పార్టీలు, కొన్ని రాశులకు ప్రమాద సూచనలు!

Today Rashifal March 15 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసనామ సంవత్సరం, ఫాల్గుణ మాసం, ఉత్తరాయణం. 2025 మార్చి 15వ తేదీ ఆదివారం ప్రత్యేకం. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు దూరప్రాంత ప్రయాణాలు మానుకోవాల్సింది ఎవరు? ఏ రాశులు ఈరోజు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి తెలుసుకుందాం. 
 
 మేష రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని విధాల కలిసి వస్తాయి. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు కూడా పూర్తి చేస్తారు. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. పార్టీలు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం కూడా కలిసి వస్తుంది.  

 మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఆకస్మిక ఖర్చులు పెట్టకూడదు. ప్రయాణాలు మానుకోండి. మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఆరోగ్యం కూడా కలిసి రాకపోవచ్చు. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించకండి. ఇతరులతో వాగ్వాదం దిగకండి.   

 కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు శుభకరంగా సాగిపోతుంది. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. కుటుంబంలో కూడా సఖ్యత పెరుగుతుంది. పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. ఏవైనా దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేస్తారు.   

సింహరాశి వారికి కూడా ఈరోజు హాయిగా సాగిపోయే రోజు. ఒక శుభవార్త వింటారు. అయితే కొన్ని ఆటంకాలు ఎదురైనా మళ్లీ పుంజుకుంటారు. సింహరాశి వారు ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. కొన్ని విషయాలు మాత్రం జాగ్రత్త ఇతరులను ఈజీగా నమ్మకండి.  

కుంభ రాశి వారు ఈ రోజు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు మానుకోండి. మాట జాగ్రత్త, ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. రెస్ట్ తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. ఒత్తిడి పెంచుకోకండి.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

