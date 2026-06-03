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Today Rashi Phalalu: బుధవారం నాడు భద్ర రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారికి అపార ధనలాభం, మీ రాశి ఉందా?

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 03, 2026, 06:11 AM IST|Updated: Jun 03, 2026, 06:11 AM IST

Today Rasi Phalalu 03 June 2026 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీ పరాభవనామ సంవత్సరం, అధిక జ్యేష్ట మాసం, కృష్ణ పక్షం, ఉత్తరాయణం, 2026 జూన్ 3వ తేదీ బుధవారం. పండితుల విశ్లేషణ ప్రకారం ఈరోజు అదృష్టం కలిసివచ్చే రాశులు ఏవి? ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవాల్సిన రాశులు ఏవి? వ్యాపారంలో జాగ్రత్తలు ఎవరికి అవసరం? వివరంగా తెలుసుకుందాం.
 

Aries1/5

మేష రాశి:

మేష రాశి: ఈరోజు మీకు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మానసిక ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి పని చేసే చోట అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఇతరులపై కోపాన్ని తగ్గించుకోవడం ఉత్తమం. ఆర్థికంగా నష్టాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.  

Gemini2/5

మిథున రాశి

మిథున రాశి: ఈరోజు మీకు శుభప్రదంగా ఉంటుంది.. అన్ని విధాలుగా కలిసి వస్తుంది. కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. వ్యాపారంలో అభివృద్ధి కనిపిస్తుంది. పని ప్రదేశంలో ప్రశంసలు లభించడమే కాకుండా, సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. ధన లాభం కూడా పొందుతారు.  

Cancer3/5

కర్కాటక రాశి:

కర్కాటక రాశి: ఈరోజు మీకు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. కార్యాలయంలో మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది, ఏదైనా శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ సభ్యులతో సఖ్యత పెరుగుతుంది. బంధుమిత్రులతో కలిసి సమయాన్ని గడుపుతారు.  

Leo4/5

సింహ రాశి:

సింహ రాశి: ఈరోజు మీకు శుభసూచకంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా లాభాలు పొందుతారు, చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న శుభవార్త వింటారు. వృత్తిపరంగా మంచి ప్రశంసలు లభిస్తాయి.. వ్యాపారాలలో పురోగతి కనిపిస్తుంది.  

Aquarius5/5

కుంభ రాశి

కుంభ రాశి: ఈరోజు మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. లాభాలు గడించడంతో పాటు కొత్త విషయాలను నేర్చుకుంటారు. కొత్త ప్రాజెక్టులను చేపట్టే అవకాశం ఉంది. ఆర్థికంగా లాభపడతారు, ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం కూడా ఉంది.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

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