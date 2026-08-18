/నేటి రాశి ఫలాలు 18 ఆగస్టు 2026.. ఈ రాశుల వారికి లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం.. మీ రాశి ఉందా?

నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీపరాభవ నామ సంవత్సరం, శ్రావణ మాసం, వర్ష ఋతువు, దక్షిణాయనం, మంగళ గౌరీ వ్రత ప్రత్యేకత ఉంది. పండితుల ప్రకారం, 2026 ఆగస్టు 18వ తేదీన అదృష్టం కలిసివచ్చే రాశులు ఏవి? ఏ రాశుల వారు ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవాలి? అనే పూర్తి వివరాలను తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి: ఈ రోజు మీకు శుభకరంగా ఉంటుంది. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు లభిస్తాయి. ఆర్థికంగా లాభాలు ఉండటమే కాకుండా, ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. ఒత్తిడికి లోనుకాకుండా ఉంటారు. దూర ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. ఈ రోజు మీకు కలిసివస్తుంది.
వృషభ రాశి వారికి కూడా ఈ రోజు శుభకరమే. మీరు తీసుకునే కీలక నిర్ణయాలన్నీ శుభప్రదంగా ఉంటాయి. పని ప్రదేశంలో మంచి గుర్తింపు పొందుతారు. ఆరోగ్యపరంగా కూడా ఈ రోజు మీకు కలిసి వస్తుంది.
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. ప్రయాణాలను వాయిదా వేసుకోవడం మంచిది.
తులా రాశి వారికి ఈ రోజు శుభకరం. కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఒత్తిడి నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. వ్యాపారస్తులకు, విద్యార్థులకు కూడా ఈ రోజు విజయవంతంగా ఉంటుంది.
కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అయినప్పటికీ, మానసిక దృఢత్వంతో ముందుకు సాగుతారు. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్త వహించాలి. ఎందుకంటే ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. (Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)