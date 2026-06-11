/Today Astrology: ఈరోజు ఆ రాశి వారికి తిరుగులేని గుడ్ న్యూస్.. కుంభ రాశి వారు మాత్రం చాలా జాగ్రత్త!

Today Astrology June 11 Telugu: ఈరోజు శ్రీ పరాభవనమ సంవత్సరం, అధిక జేష్ఠ మాసం, గ్రీష్మ రుతువు, ఉత్తరాయణం ప్రకారం 2026 జూన్ 11వ తేదీ గురువారం. పండితుల విశ్లేషణ ప్రకారం ఈరోజు రాశుల ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయి? ఏ రాశుల వారు కొత్త పనులు ప్రారంభించకూడదు? ఏ ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవాలి? అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి: ఈరోజు మీకు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్త అవసరం.. పని ప్రదేశంలో కొన్ని ఇబ్బందులు రావచ్చు. శ్రమ పడితే మంచి లాభాలు పొందే అవకాశం ఉంది. ఒత్తిడికి లోనుకాకుండా, అనవసర ఖర్చులను తగ్గించుకోవడం ఉత్తమం.
మిథున రాశి: ఈరోజు మీకు చాలా కీలకమైన రోజు. ప్రతి నిర్ణయం ఆలోచించి తీసుకోండి. వ్యాపార పరంగా లాభాలు వస్తాయి కానీ, ఇతరుల వ్యక్తిగత విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోవద్దు. కొత్త వ్యాపారాలు మొదలుపెట్టకపోవడమే మంచిది. సరైన నిర్ణయాల వల్ల సమాజంలో గౌరవం పెరగడమే కాకుండా, ఆర్థికంగా కూడా కలిసి వస్తుంది.
కర్కాటక రాశి: ఫలితాలు మిశ్రమంగా ఉండవచ్చు. మానసిక ఒత్తిడికి గురికాకండి, ముఖ్యంగా ఆరోగ్య విషయంలో శ్రద్ధ వహించండి. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు నిదానంగా ఉండాలి. సమాజంలో మీ గౌరవం పెరుగుతుంది మరియు మీ పనులకు మంచి గుర్తింపు, ప్రశంసలు లభిస్తాయి. అయితే, ఆరోగ్యంపై దృష్టి సారించడం మర్చిపోకండి.
తులా రాశి: ఈరోజు మీరు ఎంతో ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగుతారు. మీరు ఎప్పటి నుంచో ఎదురుచూస్తున్న శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సఖ్యత పెరుగుతుంది. ఆర్థికంగా కలిసి వచ్చే ప్రయాణాలు చేయాల్సి రావచ్చు. కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకునే సమయం ఇది.
కుంభ రాశి: ఈరోజు మీకు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు మాటపై నియంత్రణ ఉండాలి. పని చేసే చోట చిన్నపాటి ఇబ్బందులు ఎదురుకావచ్చు. కుటుంబంలో సామరస్యం పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. ఈరోజు ఆర్థికంగా నష్టపోయే అవకాశాలు ఉన్నందున జాగ్రత్తగా ఉండటం మంచిది.(Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)